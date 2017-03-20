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    Газзаев: «В нынешнем розыгрыше РФПЛ могу выделить Смолова и Жулиано»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, кого из футболистов считает лучшими в текущем чемпионате России, а также признался, что ему нравится игра «Ростова». По мнению специалиста, желто-синие добились серьезного успеха, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы.

    «Лучший футболист текущего чемпионата России? Не могу выделить кого-то одного, но первыми в голову приходят нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Зенита» Жулиано. Жаль, что Смолов снова получил травму – этот сезон однозначно лучший в его карьере. Также очень понравился голкипер ростовчан Сослан Джанаев. Мне импонирует игра «Ростова» – тут речь идет о команде в целом, а не об отдельных игроках. Курбан Бердыев создал отличный коллектив, который по праву борется за попадание в зону еврокубков. При этом дончане очень достойно выступают и в нынешней еврокубковой кампании, играя на два фронта. Плей-офф Лиги Европы – серьезное достижение для «Ростова», – сказал Газзаев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Смолов записал в свой актив 11 мячей в 13-ти матчах. Жулиано провел 18 встреч, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Известия

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    20.03.2017 15:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 марта 2017, 15:23

      Наверное соглашусь с его мнением.Смолов и Жулиано. Хотя второй после перерыва кажется сдал немного.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Jenea83 20 марта 2017, 15:35

      ....а первый частенько травмируется

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