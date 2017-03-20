Газзаев: «В нынешнем розыгрыше РФПЛ могу выделить Смолова и Жулиано»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, кого из футболистов считает лучшими в текущем чемпионате России, а также признался, что ему нравится игра «Ростова». По мнению специалиста, желто-синие добились серьезного успеха, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы.

«Лучший футболист текущего чемпионата России? Не могу выделить кого-то одного, но первыми в голову приходят нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Зенита» Жулиано. Жаль, что Смолов снова получил травму – этот сезон однозначно лучший в его карьере. Также очень понравился голкипер ростовчан Сослан Джанаев. Мне импонирует игра «Ростова» – тут речь идет о команде в целом, а не об отдельных игроках. Курбан Бердыев создал отличный коллектив, который по праву борется за попадание в зону еврокубков. При этом дончане очень достойно выступают и в нынешней еврокубковой кампании, играя на два фронта. Плей-офф Лиги Европы – серьезное достижение для «Ростова», – сказал Газзаев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Смолов записал в свой актив 11 мячей в 13-ти матчах. Жулиано провел 18 встреч, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.