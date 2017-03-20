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    Газзаев – о чемпионской гонке: «Не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит», впереди еще 10 туров»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за чемпионство в РФПЛ только начинается. По его мнению, за оставшиеся до финиша чемпионата 10 туров в турнирной таблице все еще может измениться.

    «Пока рано делать выводы – гонка в РФПЛ только начинается. Да, «Спартак» находится в хорошей форме и стабильно набирает очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит». Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице всe еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство. Вмешаться в борьбу за медали также могут «Краснодар» и «Ростов» – эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру», – сказал Газзаев.

    После 20-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. При этом красно-белым еще предстоят очные встречи против петербуржцев (дома, 23-й тур) и армейцев (в гостях, 26-й тур).

    Источник: Известия

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    20.03.2017 13:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 марта 2017, 14:57

      Полностью согласен, бороться надо до конца. Пока ни чего неизвестно. Что касается спартака и цска они в хорошей форме,а зенит ни как. Посмотрим и наблюдаем.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 марта 2017, 14:17

      Не могу понять ,почему три клуба ,которые борются за медали ,не играют в один день. На мой взгляд, это было бы более честной борьбой . Когда соперник уже знает твой результат ,то может более оптимально производить ротацию состава ,тем самым экономя силы на дальнейший отрезок чемпионата.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > shurik45 20 марта 2017, 14:34

      А еще лучше в одно время. Чтобы любители футбола имели возможность смотреть только один матч, а не несколько сразу

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > bset 20 марта 2017, 14:40

      Я же не писал про время ,в чем твое возмущение ,идиот?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > shurik45 20 марта 2017, 14:51

      каналу Наш футбол это не выгодно его и так мало кто смотрит, а если еще и матчи лидеров будут в одно время то и вообще перестанут смотреть

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > bset 20 марта 2017, 15:00

      Тогда НТВ + наш футбол не начем будет бобло зарабатывать

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Garrincha58 20 марта 2017, 15:16

      Еще один! В один день ,а не в одно время! Читать кто умеет ,нет?

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