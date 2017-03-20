Газзаев – о чемпионской гонке: «Не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит», впереди еще 10 туров»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за чемпионство в РФПЛ только начинается. По его мнению, за оставшиеся до финиша чемпионата 10 туров в турнирной таблице все еще может измениться.

«Пока рано делать выводы – гонка в РФПЛ только начинается. Да, «Спартак» находится в хорошей форме и стабильно набирает очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит». Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице всe еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство. Вмешаться в борьбу за медали также могут «Краснодар» и «Ростов» – эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру», – сказал Газзаев.

После 20-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. При этом красно-белым еще предстоят очные встречи против петербуржцев (дома, 23-й тур) и армейцев (в гостях, 26-й тур).