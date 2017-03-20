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    Ярмоленко советует молодым футболистам меньше читать интернет

    Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что молодое поколение футболистов воспринимает критику в свой адрес слишком близко к сердцу.

    «Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет. Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в Twitter, где угодно, свое мнение.

    Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках», – приводит слова Ярмоленко Football24.

    В текущем сезоне «Динамо» после 22 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 11:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 21 марта 2017, 21:29

      ахаха а они то причем??))) "Пацаны не читайте интернет, а то про меня там гадости пишут и все не правда". xD

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 13:30

      иногда и критика полезна.. а тут видать тонкой душевной организации молодые футболисты у динамо к

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 марта 2017, 11:51

      пусть лучше читают Интернет,чем смотрят укрателеканалы

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