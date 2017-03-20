Ярмоленко советует молодым футболистам меньше читать интернет

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что молодое поколение футболистов воспринимает критику в свой адрес слишком близко к сердцу.

«Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет. Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в Twitter, где угодно, свое мнение.

Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках», – приводит слова Ярмоленко Football24.

В текущем сезоне «Динамо» после 22 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.