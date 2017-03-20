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    Будогосский: «Офсайд у Данни? Надо обсудить ситуацию с коллегами»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о спорных моментах в матче 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0). Напомним, ранее в тульской команде заявили, что оба гола сине-бело-голубых были забиты не по правилам.

    – Ваше мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти?

    – Эпизод не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению – это мое личное мнение.

    – Второй эпизод – было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита»?

    – Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

    – Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

    – По одиннадцатиметровому вряд ли что-то будем обсуждать.

    – Как его трактуете?

    – Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт.

    – На ваш взгляд, повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, дает полное впечатление о моменте?

    – Четкого ощущения у меня нет. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть, при всем при этом, важная составляющая – то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации – поддержать атаку.

    – Во время трансляции матча комментатор Геннадий Орлов подверг критике вашу работу. Есть что ответить?

    – К его высказываниям, будем говорить так, не прислушивался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 марта 2017, 14:39

      Что за урод возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС ???

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 20 марта 2017, 11:44

      Ну вот оно как)) Для Зенита правила футбола ориентированы на атаку( гол Данни), для Спартака нет(гол Зе Луиша)))) Ну все как всегда в целом-то, остается только улыбаться Xd

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:27

      Своего мнения Будогосский не имеет, надеется только на компетентных членов
      комиссии, которым уже даны соответствующие указания по защите судей.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 20 марта 2017, 07:54

      тебе надо глаз на жопу натянуть

      -2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > Бидон Помоeвъ 19 мая 2017, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      горбатого могила исправит

      -5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 20 марта 2017, 07:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все давно уже проплачено----какие могут быть сомнения

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2017, 07:34

      Данни самолично сказал что забил из офсайта,что вам еще нужно???????

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Диктор 20 марта 2017, 08:39

      Поддерживаю тебя. Нажал лайк, а хитрая программа дала минус, извини

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 марта 2017, 07:10

      Может пора уже не трепаться , а работу свою делать? Оба гола левые, всем видно , а вам не видно. Только видеоповторы оставят без работы таких работяг судей и их верхушку. Кому то это болото очень выгодно.Но ребята вы не думаете, что из-за ваших действий сборная к чемпионату будет никакая

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