Будогосский: «Офсайд у Данни? Надо обсудить ситуацию с коллегами»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о спорных моментах в матче 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0). Напомним, ранее в тульской команде заявили, что оба гола сине-бело-голубых были забиты не по правилам.

– Ваше мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти?

– Эпизод не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению – это мое личное мнение.

– Второй эпизод – было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита»?

– Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

– Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

– По одиннадцатиметровому вряд ли что-то будем обсуждать.

– Как его трактуете?

– Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт.

– На ваш взгляд, повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, дает полное впечатление о моменте?

– Четкого ощущения у меня нет. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть, при всем при этом, важная составляющая – то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации – поддержать атаку.

– Во время трансляции матча комментатор Геннадий Орлов подверг критике вашу работу. Есть что ответить?

– К его высказываниям, будем говорить так, не прислушивался.