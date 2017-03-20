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    Гилерме: «Готовлюсь к знакомству с Черчесовым»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от вызова в сборную России. Напомним, что 31-летний вратарь был приглашен в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи вместо Станислава Крицюка, получившего травму.

    – В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.

    – Не рано?

    – Пораньше лягу спать (смеется).

    – Тренерский штаб «Локо» предоставил несколько выходных. Какие были планы?

    – Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.

    – Знакомы ли вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?

    – Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с «Тереком» и «Динамо». Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Гилерме провел 19 матчей, в которых пропустил 15 голов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.03.2017 00:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 марта 2017, 10:07

      Может оказаться на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 20 марта 2017, 09:48

      Я бы попробовал, на пару матчей, может у остальных мотивация прибавится

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 марта 2017, 09:39

      Удачи Гилерме! Хуже не будет, но мотивация на ЧР будет для него будет большая.

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