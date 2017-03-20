Гилерме: «Готовлюсь к знакомству с Черчесовым»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от вызова в сборную России. Напомним, что 31-летний вратарь был приглашен в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи вместо Станислава Крицюка, получившего травму.

– В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.

– Не рано?

– Пораньше лягу спать (смеется).

– Тренерский штаб «Локо» предоставил несколько выходных. Какие были планы?

– Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.

– Знакомы ли вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?

– Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с «Тереком» и «Динамо». Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.

В нынешнем сезоне чемпионата России Гилерме провел 19 матчей, в которых пропустил 15 голов.