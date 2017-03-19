Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов выразил недовольство работой судей на матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам вратаря, петербургский клуб – не та команда, которой требуется помощь арбитров во встречах с аутсайдерами.

«Не хочется говорить о негативе, который, к сожалению, присутствует в нашем футболе, поэтому скажу только одно: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами. К сожалению, сегодня мы являемся таковыми. И если происходит такая помощь, то это очень печально», – сказал Габулов.

После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков. «Зенит» расположился на третьей строчке.