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  • Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами»

Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами»

19 марта 2017, 23:10
8

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов выразил недовольство работой судей на матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам вратаря, петербургский клуб – не та команда, которой требуется помощь арбитров во встречах с аутсайдерами.

«Не хочется говорить о негативе, который, к сожалению, присутствует в нашем футболе, поэтому скажу только одно: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами. К сожалению, сегодня мы являемся таковыми. И если происходит такая помощь, то это очень печально», – сказал Габулов.

После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков. «Зенит» расположился на третьей строчке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Габулов Владимир
Комментарии (8)
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FanatSerj
1489954515
ну а ты как хотел, наплакали пеналь и гол из офсайда. Надо же за прошлый матч судейскому корпусу реабилитироваться ))
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пряник929
1489954792
Мягко сказал Володя, очень культурно. Надо было так сказать, что бы Мутко с Миллером прилетели в Питер и устроили совместный просмотр с игрочишкаи и арбитришками...
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slavа0508
1489957422
Два гола забил Зенит и два левых,,,,Даже Дани признал что забил из офсайда,,,,,о чём тогда вообще говорить вытягивают Зенит за уши даже в матчах с командами с низов таблицы
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сергей николаевич
1489958341
Зенит всё время тянут и назначают левые пенальти....
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Мары
1489958600
Очень мягко и лаконично сказал, что Зенит дерьмо, собранное по румынской технологии из хрен знает каких деталей.
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Каратель помойников
1489970858
интересно,а почему цыган не истерит по поводу судейства??? довольны бомжи,в экстазе зинаида...но скоро будет расплата(не важно в каком матче,но она будет),и мы снова будем лицезреть истеричных бабёнок,которые пытаются из себя мужиков корчить
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Диктор
1489984208
Печально конечно-но бомжи не могут играть честно.
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