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    Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами»

    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов выразил недовольство работой судей на матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2). По словам вратаря, петербургский клуб – не та команда, которой требуется помощь арбитров во встречах с аутсайдерами.

    «Не хочется говорить о негативе, который, к сожалению, присутствует в нашем футболе, поэтому скажу только одно: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами. К сожалению, сегодня мы являемся таковыми. И если происходит такая помощь, то это очень печально», – сказал Габулов.

    После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков. «Зенит» расположился на третьей строчке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2017 23:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2017, 07:30

      Печально конечно-но бомжи не могут играть честно.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 марта 2017, 03:47

      интересно,а почему цыган не истерит по поводу судейства??? довольны бомжи,в экстазе зинаида...но скоро будет расплата(не важно в каком матче,но она будет),и мы снова будем лицезреть истеричных бабёнок,которые пытаются из себя мужиков корчить

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Каратель 20 марта 2017, 09:34

      А чего ему пылить? Победа не пахнет, три очка - в таборе. Подозрительный пеналь и гол из вне игры, всё в порядке!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:23

      Очень мягко и лаконично сказал, что Зенит дерьмо, собранное по румынской технологии из хрен знает каких деталей.

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 20 марта 2017, 00:19

      Зенит всё время тянут и назначают левые пенальти....

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 20 марта 2017, 00:03

      Два гола забил Зенит и два левых,,,,Даже Дани признал что забил из офсайда,,,,,о чём тогда вообще говорить вытягивают Зенит за уши даже в матчах с командами с низов таблицы

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 23:19

      Мягко сказал Володя, очень культурно. Надо было так сказать, что бы Мутко с Миллером прилетели в Питер и устроили совместный просмотр с игрочишкаи и арбитришками...

      6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 марта 2017, 23:15

      ну а ты как хотел, наплакали пеналь и гол из офсайда. Надо же за прошлый матч судейскому корпусу реабилитироваться ))

      8
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