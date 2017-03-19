РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Арсеналом», сократив отставание от «Спартака» до шести очков

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на «Петровском» оказался сильнее тульского «Арсенала», дважды поразив ворота соперника в дебюте второго тайма – 2:0. В составе петербургского клуба голами отметились Доменико Кришито и Данни.

После данной победы сине-бело-голубые набрали 39 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Спартака» до шести пунктов. «Арсенал» же расположился в зоне вылета.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кришито, 51 (с пенальти); 2:0 – Данни, 53.

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Данни (Мак, 87), Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

Арсенал: Габулов, Сунцу, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Думбия, Бурчану, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36; Эрнани, 61 – Габулов, 54.

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