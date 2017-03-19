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    РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Арсеналом», сократив отставание от «Спартака» до шести очков

    В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на «Петровском» оказался сильнее тульского «Арсенала», дважды поразив ворота соперника в дебюте второго тайма – 2:0. В составе петербургского клуба голами отметились Доменико Кришито и Данни.

    После данной победы сине-бело-голубые набрали 39 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Спартака» до шести пунктов. «Арсенал» же расположился в зоне вылета.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кришито, 51 (с пенальти); 2:0 – Данни, 53.

    Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Данни (Мак, 87), Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

    Арсенал: Габулов, Сунцу, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Думбия, Бурчану, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67).

    Предупреждения: Кокорин, 36; Эрнани, 61 – Габулов, 54.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 21:24
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 10:34

      убогий футбол с тупым судейством и комментариями Орлова первый раз вчера посмотрел и тысячу раз пожалел

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 20 марта 2017, 08:54

      Офигенно они сокращают,после паузы было 5,игр стало на 3 меньше,Спартак сыграл с Краснодаром иЛоко, не мытые попали Амкару и о радость! при помощи казла судьи победили Великий Арсенал!Вобщем так держать!!!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 марта 2017, 01:24

      Слабовато для "Зенита"

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 20 марта 2017, 00:11

      Если свинки не станут чемпионами, то я даже не знаю... Батюшку вызывайте, пусть святой водой побрызгает ))

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 марта 2017, 23:45

      Габулов , браво!!!! Бесспорно творил чудеса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 марта 2017, 22:38

      Если бы это была игра Спартака или цска, я смеялся бы. Но, глядя на родной питерский Зенит, хочется плакать ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > APchelov 19 марта 2017, 22:53

      Понимаю, зато юсупов сегодня был хорош, впечатлила его игра, когда он стал креативить

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > APchelov 20 марта 2017, 00:25

      Сочувствую, когда в матче твоего клуба такое ...

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 19 марта 2017, 22:34

      Судьи вернули должок, в виде левого пенальти и гола из офсайда. А так все "нормально".....

      5
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > MDAR 20 марта 2017, 00:21

      Пенальти чистейший ....офсайд тоже чистейший

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:22

      еще один невыигранный матч спартака и станет веселее))) при условии , что зенит с цска не будут сопли по полю возить...

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > mihail200606 19 марта 2017, 22:25

      А будут куда надо заносить...

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 марта 2017, 22:07

      Нужно убирать Эрнани, Кокорина... Эрнани просто занимает пространство своим телом, я бы Лунёва и Цаллагова в основе оставил, Данни сегодня доказал, что его отсутствие это проблема для Зенита, Дзюба молодец, Кришито тоже, Мак не знаю, трудно сказать, Юсупов неплохо начал играть, хороший дриблинг и есть мысль, Иванович в принципе на уровне... Ну вот примерно так, а да забыл, Нету как всегда

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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 > Zubo 20 марта 2017, 01:20

      ты бы не говорил, а делал если бы, был бы главным в Зените, пока диван грей

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 марта 2017, 22:00

      Спартаку играть ещё с крепкими командами Ростов, Зенит, ЦСКА, УФА, Терек, в этих матчах можно потерять не 6 очков, Спартаку теперь стоит умирать на поле если ещё верят в чемпионство

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > STAFOR13 19 марта 2017, 23:17

      В этих матчах есть шанс как раз-таки оформить зину и конях, чтобы более уверенно себя чувствовать...

      0
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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 > ivanthebest 20 марта 2017, 01:22

      в этих матчах есть тот же шанс обнулить всё преимущество)

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