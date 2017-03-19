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РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Арсеналом», сократив отставание от «Спартака» до шести очков

19 марта 2017, 21:24
53

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на «Петровском» оказался сильнее тульского «Арсенала», дважды поразив ворота соперника в дебюте второго тайма – 2:0. В составе петербургского клуба голами отметились Доменико Кришито и Данни.

После данной победы сине-бело-голубые набрали 39 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от лидирующего «Спартака» до шести пунктов. «Арсенал» же расположился в зоне вылета.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кришито, 51 (с пенальти); 2:0 – Данни, 53.

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Данни (Мак, 87), Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

Арсенал: Габулов, Сунцу, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Думбия, Бурчану, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36; Эрнани, 61 – Габулов, 54.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (53)
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cska-62
1489947945
Больше тайма наблюдал, как «Зенит» пытался обыграть тульский «Арсенал». Пару раз тулякам повезло, да Габулов выручил… И настало время судьи Еськова (Москва)! 51 минута. Просто выдуманный пенальти на актёрстве Дзюбы. 53 минута. Отбор питерцами мяча с откровенным нарушением правил и забитый мяч Данни с ещё более откровенного положения вне игры! Габулов ещё получил «горчичник» за то, что указал на явный офсайд! Это якобы 2:0… В пользу судьи, разумеется… Браво! Трансляцию выключил… Пошёл повтор начала первенства, когда судьи просто никакому «Зениту» рисовали очки! И кто там публично квакал недавно, что московские судьи якобы питерцев засуживают? Всё с точностью до наоборот! Вот когда судьи не рисуют питерцам очки, а судят честно, то тогда и начинается вой! Они же, блин, питерцы! Им всё, а другим дырку от бублика! Пару матчей судьи питерцев честно судили, так у них голевая засуха! И это при астрономическом количестве народных денег в карманах у Миллера, и составе игроков, равному которому в РФПЛ нет! Так играть в футбол нужно, а не выклянчивать пенальти на пустом месте, и не забивать с очевидными нарушениями правил! Эй, питерцы! Самих не тошнит от подобного? Культурная столица, говорите?! Да… Культура так и прёт! Вместе с бутсами, привычно положенными на обеденный стол! А не выйти ли вам на демонстрацию с плакатом: «Зениту» не нужно рисовать очки! Пусть эти «жирные коты» сами их добывают!». Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков ещё перед матчем выразил озабоченность возможностью судейского произвола. Как «в воду глядел»! Или уже знал что-то, что полезно было бы выяснить следственным органам?! Вместе с просмотром двух эпизодов! https://bombardir.ru/news/500814-Kiryakov-Bespokoit-isterika-vokrug-Zenita-svyazannaya-s-sudyami
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пряник929
1489948225
Судья красаучег, сделал счет... пенальти левый и второй гол из вне игры. Выходит не надо играть в футбол - надо громко ныть на судейство и опа - следующий матч подарок от судей. Ни момента с игры, с двух метров не забивают. А Кокорина надо было вообще удалять со второй желтой... фуууу
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KARAT777
1489948379
первый гол: пенальти не было, второй гол:забит с вне игры - вот так запугали судей всей коррупционной верхушкой.
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Kollljan
1489948487
Голы чистые! Смотрите повторы.
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slavа0508
1489948708
И какой это пенальти Зенит пробил в этом чемпионате????Спартак не одного,,,,,,,Вот делайте выводы кому всеми способами помогают,,,,,
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super.zenitchik
1489948790
Сашу, Сашу Кержака надо в нападение!
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каа
1489949122
Два весьма сомнительных гола ...(((
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solyh-1962
1489949356
Скоро Локо, Краснодар,Ростов, Уфа и наконец Спартак укажут зениту
на реальное место при такой игре!!! Игры с аутсайдерами скоро закончатся.
А с Дзюбой, кнечно, повезло -при неумении играть, такой артистизм!!!
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Sanirin79
1489949889
Наныли зенитовцы....Орлов может спать спокойно... левый пеналь и гол из офсайда — подарок от судейской коллегии зениту. Тоько восьмое марта прошло уже.
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MDAR
1489952049
Судьи вернули должок, в виде левого пенальти и гола из офсайда. А так все "нормально".....
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