Скрипченко: «Было бы обидно, если бы «Крылья» проиграли такой матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал оценку встрече с «Ростовом» в рамках 20-го тура Премьер-лиги, назвав ничейный результат матча положительным. Также специалист рассказал о повреждении опытного полузащитника Александра Глеба.

«Игра в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали.

Есть ли диагноз по повреждению Александра Глеба? Врачи еще не озвучивали диагноз. Сложно говорить об этом. Но решение о его замене мы приняли в перерыве. Изначально Александр Глеб после столкновения остался в игре, но позже озвучил, что не сможет продолжить матч», – сообщил специалист.