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    Скрипченко: «Было бы обидно, если бы «Крылья» проиграли такой матч»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал оценку встрече с «Ростовом» в рамках 20-го тура Премьер-лиги, назвав ничейный результат матча положительным. Также специалист рассказал о повреждении опытного полузащитника Александра Глеба.

    «Игра в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали.

    Есть ли диагноз по повреждению Александра Глеба? Врачи еще не озвучивали диагноз. Сложно говорить об этом. Но решение о его замене мы приняли в перерыве. Изначально Александр Глеб после столкновения остался в игре, но позже озвучил, что не сможет продолжить матч», – сообщил специалист.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.03.2017 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 20 марта 2017, 08:28

      Лория, конечно, сам привез - сам отбил, но ростовское нападение победил!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 марта 2017, 00:04

      Скрипченко высказывание понятно - это его точка зрения..
      А если сопоставить те возможности Ростова, которые не использованы, по сравнению с возможностями КС - здесь справедливая обида у нас, что Ростов не победил..
      А должен был!!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2017, 19:07

      Будем правдивы- Ростов вас простил минимум 3 раза....Как Полоз не попал в пустые ворота-??????????? Да и выходы 1на 1 Азмуна и Девича - ?????????????????????????Было просто сплошное невезение Ростова...

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