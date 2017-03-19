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    Оздоев, Березуцкие и Тошич начнут матч «Терек» – ЦСКА с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Тереком» и ЦСКА. Напомним, встреча пройдет сегодня в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    «Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Гьембер, Семенов, Вилькер, Оздоев, Кузяев, Лебеденко, Балай, Бериша.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Тошич, Головин, Дзагоев, Ионов, Витиньо.

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    Источник: РПЛ

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    19.03.2017 15:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ARZUARZUU96 19 марта 2017, 16:36

      ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 19 марта 2017, 16:30

      0-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 19 марта 2017, 16:30

      ВПЕРЕД ЦСКА!!!

      0
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