Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека» благодаря голу Жамалетдинова

В матче 20-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде с минимальным счетом переиграл «Терек». Единственный гол в этой встрече на 19-й минуте забил нападающий Тимур Жамалетдинов.

Победа позволила армейцам набрать 48 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Терека» – 36 баллов и четвертая позиция.

Матч между основными командами пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

Молодежное первенство. 20-й тур

Терек (мол.) – ЦСКА (мол.) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 19.

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Турнирная таблица молодежного первенства