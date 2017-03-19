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    Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека» благодаря голу Жамалетдинова

    В матче 20-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде с минимальным счетом переиграл «Терек». Единственный гол в этой встрече на 19-й минуте забил нападающий Тимур Жамалетдинов.

    Победа позволила армейцам набрать 48 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Терека» – 36 баллов и четвертая позиция.

    Матч между основными командами пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Молодежное первенство. 20-й тур

    Терек (мол.) – ЦСКА (мол.) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 19.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 14:01
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