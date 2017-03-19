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    В «Томи» надеются сохранить прописку в РФПЛ

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России. Киселев выразил надежду, что клуб сохранит прописку в РФПЛ на следующий сезон.

    «После игры мы с Валерием Юрьевичем Петраковым зашли в раздевалку, обняли ребят, поздравили, сказали, что они настоящие мужики, показали свой сибирский характер. Затем позвонил губернатор области и поздравил ребят, Валерия Юрьевича, пожелал удачи. Он очень рад, что завоевали три очка, есть еще шанс попасть даже в переходные матчи, будем надеяться. Я уже неоднократно говорил, что опыт – дело наживное, если профессионально относится, можно достичь больших высот. Мы постоянно повторяем это ребятам. Будем надеяться, что у нас вырастет достойная молодежь.

    Есть ли надежда, что удастся остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Есть, конечно. Еще вчера мы не надеялись, что победим «Амкар»; честно сказать, в душе надежда была, но сыграть вничью. Но отстояли, выдержали, молодцы мужики. И наш президент заверил, что все будет погашено, все долги закроем. У нас еще впереди лицензирование клуба, посмотрим, время покажет», – сказал Киселев.

    Напомним, что на данный момент «Томь» имеет на своем счету 12 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    19.03.2017 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 марта 2017, 16:21

      А зачем сохранять прописку? Чтобы еще сезон кошмарить всех задержками?...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 15:27

      кто ж тогда покинет РФПЛ, интриган...?????

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