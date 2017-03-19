Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балашов: «Зенит»? Обыграть можно любую команду»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выразил мнение, что команда способна обыграть «Зенит» в 20-м туре РФПЛ. Встреча начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

    «Не думаю, что «Амкар» совершил подвиг, обыграв «Зенит». Обыграть можно кого угодно. Настрой на все оставшиеся матчи у нас стопроцентный. Каждая игра как финал. Встреча с «Зенитом» для нас мало чем отличается от матча с «Уралом» или «Томью», – заявил Балашов.

    «Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11