Балашов: «Зенит»? Обыграть можно любую команду»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выразил мнение, что команда способна обыграть «Зенит» в 20-м туре РФПЛ. Встреча начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Не думаю, что «Амкар» совершил подвиг, обыграв «Зенит». Обыграть можно кого угодно. Настрой на все оставшиеся матчи у нас стопроцентный. Каждая игра как финал. Встреча с «Зенитом» для нас мало чем отличается от матча с «Уралом» или «Томью», – заявил Балашов.

«Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.