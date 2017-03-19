Гиггз считает, что в АПЛ осталось только два футболиста мирового класса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о падении качества футболистов в английской Премьер-лиге. По мнению Гиггза, в АПЛ осталось лишь два игрока мирового класса – это нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

«Ключевым фактором качества игроков всегда было выступление английских команд в Лиге чемпионов — там нет людей с нужными качествами и отсутствует запас мастерства. Все это было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет.

Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории. Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал Гиггз.

Отметим, в четвертьфинале Лиги чемпионов от Англии выступает лишь один клуб – «Лестер».