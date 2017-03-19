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Гиггз считает, что в АПЛ осталось только два футболиста мирового класса

19 марта 2017, 00:12
11

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о падении качества футболистов в английской Премьер-лиге. По мнению Гиггза, в АПЛ осталось лишь два игрока мирового класса – это нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

«Ключевым фактором качества игроков всегда было выступление английских команд в Лиге чемпионов — там нет людей с нужными качествами и отсутствует запас мастерства. Все это было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет.

Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории. Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал Гиггз.

Отметим, в четвертьфинале Лиги чемпионов от Англии выступает лишь один клуб – «Лестер».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Агуэро Серхио Санчес Алексис Гиггз Райан
Комментарии (11)
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spamo77
1489872146
старички как всегда только покряхтеть))
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Oblommoff
1489872552
Златан негодует
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Zelim2909
1489872561
А как же Ибра Эден Азар Давид Силва, при всем уважении не надо навязовать свое мнение
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Вингер91
1489875613
Начнём с того, что там и клубов уровня ЛЧ нет, судя по последним результатам. В финал как раз с 2012 англичане и не попадали. А если нет клубов - откуда взяться игрокам? Реальные топы вроде Суаресов с Бэйлами валят ведь оттуда.
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cska-62
1489877992
Да нормальные в АПЛ игроки. И мастеров экстра-класса хватает. И количества клубов, которые ведут отчаянную борьбу за чемпионство. А вот такого клуба, каким был "МЮ" при Алексе Фергюссоне, нет. Традиции не сберегли. Может климат слишком сырой, или ещё что, но десятилетиями играть стабильно и на самом высшем уровне, что демонстрируют "Барселона", "Реал" или "Бавария", не получается. Или рановато сэра Алекса на пенсию отпустили? Вполне может быть.
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Аид666
1489895143
А как же Ибра?
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RedWhiteFans2
1489895718
Из-за скромности себя забыл вставить.
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Psih86
1489898161
Читать бред этого конченного человека,который жену брата восемь лет имел,себя не уважать!!!Гигс ты черт и не кому не интересно что ты думаешь!!!
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Daxa 09
1489899802
Богба Ибра Азар если эти игроги второго третьего класса то кого класса наши будут считаться ?)))
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