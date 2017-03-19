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    Гиггз считает, что в АПЛ осталось только два футболиста мирового класса

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о падении качества футболистов в английской Премьер-лиге. По мнению Гиггза, в АПЛ осталось лишь два игрока мирового класса – это нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

    «Ключевым фактором качества игроков всегда было выступление английских команд в Лиге чемпионов — там нет людей с нужными качествами и отсутствует запас мастерства. Все это было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет.

    Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории. Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал Гиггз.

    Отметим, в четвертьфинале Лиги чемпионов от Англии выступает лишь один клуб – «Лестер».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.03.2017 00:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 19 марта 2017, 08:03

      Богба Ибра Азар если эти игроги второго третьего класса то кого класса наши будут считаться ?)))

      0
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      Рейтинг: +30

      JoiS > Daxa 09 19 марта 2017, 08:26

      Ребята, вы внимательней читайте его слова, там написано: " выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал Гиггз."
      А команды были: Арсенал, Сити, ну и Лестер )) Кстати, среди всех, как раз осталась команда, в которой нет представителей мирового класса)))

      5
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 19 марта 2017, 07:36

      Читать бред этого конченного человека,который жену брата восемь лет имел,себя не уважать!!!Гигс ты черт и не кому не интересно что ты думаешь!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 марта 2017, 06:55

      Из-за скромности себя забыл вставить.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 марта 2017, 06:45

      А как же Ибра?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 марта 2017, 01:59

      Да нормальные в АПЛ игроки. И мастеров экстра-класса хватает. И количества клубов, которые ведут отчаянную борьбу за чемпионство. А вот такого клуба, каким был "МЮ" при Алексе Фергюссоне, нет. Традиции не сберегли. Может климат слишком сырой, или ещё что, но десятилетиями играть стабильно и на самом высшем уровне, что демонстрируют "Барселона", "Реал" или "Бавария", не получается. Или рановато сэра Алекса на пенсию отпустили? Вполне может быть.

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 19 марта 2017, 01:20

      Начнём с того, что там и клубов уровня ЛЧ нет, судя по последним результатам. В финал как раз с 2012 англичане и не попадали. А если нет клубов - откуда взяться игрокам? Реальные топы вроде Суаресов с Бэйлами валят ведь оттуда.

      2
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 19 марта 2017, 00:29

      А как же Ибра Эден Азар Давид Силва, при всем уважении не надо навязовать свое мнение

      1
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      Рейтинг: +16

      Manoffootball > Zelim2909 19 марта 2017, 01:12

      Он никому ничего не навязывает? Ты о чём? Легендарный футболист высказывает своё мнение. И я с ним согласен. Ибра , Азар и Силва, это футболисты матча, но не сезона. А это моё мнение и то же имеет право быть.

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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 19 марта 2017, 00:29

      Златан негодует

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      Рейтинг: +178

      spamo77 19 марта 2017, 00:22

      старички как всегда только покряхтеть))

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