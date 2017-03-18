Созин: «Страсти в РФПЛ накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Можно согласиться, что по игре Спартак далёк от чемпионской. В нападении отсутствует скорость принятия решений. Только когда включали "соображалку" и играли быстрыми передачами в одно касание, то сразу появлялись острые моменты. При вскрытии обороны в пять защитников плюс два опорника надо очень быстро открываться и перемещаться. Очень важно командное движение. Подачи с фланга, просто ужас. Имея Зе Луиша, очень прилично играющего головой, за всю игру не подать ни разу, это просто ни в какие ворота... В защите опять провал. Две одинаковые ошибки Кутепова - это что? Частые обрезы на свей половине. Да, команда выкладывается полностью. По самоотдаче претензий - нет. Но этого мало. Надо добавлять. Иначе нам удачи не видать.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.
«По общему накалу и качеству игра была очень высокого уровня, можно даже сказать, европейского. В действиях «Локомотива» видна тренерская мысль Семина. Она, может, кому-то и не нравится — все-таки он делает больший упор на игру в обороне. Сегодня «Локо» играл в «откат», как говорят в хоккее, — трое впереди, семеро сзади. Было видно, что во втором тайме они старались удержать счет.
Какие-то подходы у железнодорожников все же были, но только благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Так что для них 1:1 — это очень хороший результат. А «Спартак» сегодня не добрал. Не удивился бы, если бы они выиграли сегодня 2:1, но увы.
Для красно-белых сейчас каждый матч — финал. Все ждут, что они начнут всех обыгрывать и покажут свои чемпионские амбиции. Да, отрыв большой, но впереди еще десять туров. Завтра играют «Зенит» и ЦСКА, думаю, что петербуржцы приблизятся к «Спартаку». Так что страсти накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом», – сказал Созин.
ЦСКА 19 марта встретится с «Тереком», «Зениту» будет противостоять тульский «Арсенал».