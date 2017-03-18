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  • Созин: «Страсти в РФПЛ накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Созин: «Страсти в РФПЛ накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

18 марта 2017, 22:28
15

Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

«По общему накалу и качеству игра была очень высокого уровня, можно даже сказать, европейского. В действиях «Локомотива» видна тренерская мысль Семина. Она, может, кому-то и не нравится — все-таки он делает больший упор на игру в обороне. Сегодня «Локо» играл в «откат», как говорят в хоккее, — трое впереди, семеро сзади. Было видно, что во втором тайме они старались удержать счет.

Какие-то подходы у железнодорожников все же были, но только благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Так что для них 1:1 — это очень хороший результат. А «Спартак» сегодня не добрал. Не удивился бы, если бы они выиграли сегодня 2:1, но увы.

Для красно-белых сейчас каждый матч — финал. Все ждут, что они начнут всех обыгрывать и покажут свои чемпионские амбиции. Да, отрыв большой, но впереди еще десять туров. Завтра играют «Зенит» и ЦСКА, думаю, что петербуржцы приблизятся к «Спартаку». Так что страсти накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом», – сказал Созин.

ЦСКА 19 марта встретится с «Тереком», «Зениту» будет противостоять тульский «Арсенал».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1489867261
Хорош Член. Спартаковца сшибают в штрафной, а свисток молчит.
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VIPded
1489872619
Да никто СпаМ чемпионом и не увидит! )))
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DIDI 23
1489873390
Спартак не Барса.
Ответить
арейская
1489882528
Он прав, рано ещё считать "Спартак" чемпионом, вот матчей за пять до окончания сезона, картинка будет более ясной
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BarStep
1489897920
Скучновато господину Соэину в этом комитете, ну не его это... тоже хочется экспертом побывать...
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aam
1489901766
По игре согласен, что Спартак не тянет на 100% чемпионство, но по настрою и желанию вполне даже нормально.
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solyh-1962
1489906058
Посмотрим, как зенит и цска- краснодар и локо обыгрывать будут!!!
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dyema
1489913763
Догоним и перегоним!
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мы_не_рабы
1489932721
Можно согласиться, что по игре Спартак далёк от чемпионской. В нападении отсутствует скорость принятия решений. Только когда включали "соображалку" и играли быстрыми передачами в одно касание, то сразу появлялись острые моменты. При вскрытии обороны в пять защитников плюс два опорника надо очень быстро открываться и перемещаться. Очень важно командное движение. Подачи с фланга, просто ужас. Имея Зе Луиша, очень прилично играющего головой, за всю игру не подать ни разу, это просто ни в какие ворота... В защите опять провал. Две одинаковые ошибки Кутепова - это что? Частые обрезы на свей половине. Да, команда выкладывается полностью. По самоотдаче претензий - нет. Но этого мало. Надо добавлять. Иначе нам удачи не видать.
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