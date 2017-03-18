Созин: «Страсти в РФПЛ накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

«По общему накалу и качеству игра была очень высокого уровня, можно даже сказать, европейского. В действиях «Локомотива» видна тренерская мысль Семина. Она, может, кому-то и не нравится — все-таки он делает больший упор на игру в обороне. Сегодня «Локо» играл в «откат», как говорят в хоккее, — трое впереди, семеро сзади. Было видно, что во втором тайме они старались удержать счет.

Какие-то подходы у железнодорожников все же были, но только благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Так что для них 1:1 — это очень хороший результат. А «Спартак» сегодня не добрал. Не удивился бы, если бы они выиграли сегодня 2:1, но увы.

Для красно-белых сейчас каждый матч — финал. Все ждут, что они начнут всех обыгрывать и покажут свои чемпионские амбиции. Да, отрыв большой, но впереди еще десять туров. Завтра играют «Зенит» и ЦСКА, думаю, что петербуржцы приблизятся к «Спартаку». Так что страсти накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом», – сказал Созин.

ЦСКА 19 марта встретится с «Тереком», «Зениту» будет противостоять тульский «Арсенал».