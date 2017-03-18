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    Созин: «Страсти в РФПЛ накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

    «По общему накалу и качеству игра была очень высокого уровня, можно даже сказать, европейского. В действиях «Локомотива» видна тренерская мысль Семина. Она, может, кому-то и не нравится — все-таки он делает больший упор на игру в обороне. Сегодня «Локо» играл в «откат», как говорят в хоккее, — трое впереди, семеро сзади. Было видно, что во втором тайме они старались удержать счет.

    Какие-то подходы у железнодорожников все же были, но только благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Так что для них 1:1 — это очень хороший результат. А «Спартак» сегодня не добрал. Не удивился бы, если бы они выиграли сегодня 2:1, но увы.

    Для красно-белых сейчас каждый матч — финал. Все ждут, что они начнут всех обыгрывать и покажут свои чемпионские амбиции. Да, отрыв большой, но впереди еще десять туров. Завтра играют «Зенит» и ЦСКА, думаю, что петербуржцы приблизятся к «Спартаку». Так что страсти накаляются. Мы еще ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом», – сказал Созин.

    ЦСКА 19 марта встретится с «Тереком», «Зениту» будет противостоять тульский «Арсенал».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 22:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 марта 2017, 17:12

      Можно согласиться, что по игре Спартак далёк от чемпионской. В нападении отсутствует скорость принятия решений. Только когда включали "соображалку" и играли быстрыми передачами в одно касание, то сразу появлялись острые моменты. При вскрытии обороны в пять защитников плюс два опорника надо очень быстро открываться и перемещаться. Очень важно командное движение. Подачи с фланга, просто ужас. Имея Зе Луиша, очень прилично играющего головой, за всю игру не подать ни разу, это просто ни в какие ворота... В защите опять провал. Две одинаковые ошибки Кутепова - это что? Частые обрезы на свей половине. Да, команда выкладывается полностью. По самоотдаче претензий - нет. Но этого мало. Надо добавлять. Иначе нам удачи не видать.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 марта 2017, 11:56

      Догоним и перегоним!

      -1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 19 марта 2017, 09:47

      Посмотрим, как зенит и цска- краснодар и локо обыгрывать будут!!!

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 19 марта 2017, 08:36

      По игре согласен, что Спартак не тянет на 100% чемпионство, но по настрою и желанию вполне даже нормально.

      0
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      Рейтинг: +7814

      BarStep 19 марта 2017, 07:32

      Скучновато господину Соэину в этом комитете, ну не его это... тоже хочется экспертом побывать...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 марта 2017, 03:15

      Он прав, рано ещё считать "Спартак" чемпионом, вот матчей за пять до окончания сезона, картинка будет более ясной

      3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > арейская 19 марта 2017, 06:57

      полностью согласен, а то уже золото отдали спартаку, играть и играть, все еще может перевернуться...

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 марта 2017, 00:43

      Спартак не Барса.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 марта 2017, 00:30

      Да никто СпаМ чемпионом и не увидит! )))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:01

      Хорош Член.
      Спартаковца сшибают в штрафной, а свисток молчит.

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