Ари заявил, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на нем

Нападающий «Локомотива» Ари после матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1) заявил, что главный арбитр игры Михаил Вилков не назначил пенальти за нарушение на нем в штрафной площади красно-белых.

– Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?

– В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.

– Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?

– Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.

Следующий матч «Локомотив» проведет 31 марта против «Уфы».