Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари заявил, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на нем

Ари заявил, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на нем

18 марта 2017, 20:36
17

Нападающий «Локомотива» Ари после матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1) заявил, что главный арбитр игры Михаил Вилков не назначил пенальти за нарушение на нем в штрафной площади красно-белых.

– Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?

– В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.

– Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?

– Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.

Следующий матч «Локомотив» проведет 31 марта против «Уфы».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари Вилков Михаил
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GrimmBrothersTeam
1489859400
Тащат СПАМ на чемпионство как могут, пока другие ослабли и решают свои проблемы с организацией!
Ответить
slavа0508
1489859837
Но тогда и гол Спартака должен был защитан вне игры не было и пенальти в ворота Локо был даже более явный
Ответить
spamo77
1489859864
мясо зе бест
Ответить
Бульба
1489861233
Пусть писю нюхает,жадина
Ответить
ijgjr
1489862755
Кто знает почему Краснодар отдал Ари Локо и себя подвели в Евро - кто знает я бы не отдавал
Ответить
ijgjr
1489863156
Никто никого не тащит - просто очень слабый уровень нашего футбола - нет ярких выделяющихся команд - команд 10 РПЛ остльные ФНЛ
Ответить
BatmanIsJesus
1489864768
Вот, за что не люблю футбол, так это за жалобы! Судья то, судья сё. Ладно бы он в наглую убивал команду. А то не серьёзные ошибки допустил, ничего страшного. Играйте лучше, забивайте больше. Судья делает свою работу, вы свою. К Ари со всем уважением отношусь, но не красиво так жаловаться. Вот не сочтите за "Каррера дрочера" (Извините за цензуру), но вот он мужик, не сетует на судей, а только ошибки команды и свои видит и пытается исправить их. Но не хочется лукавить, всё равно есть те кто жалуются и в Спартаке. Друзья, поменьше жалоб, побольше красивого футбола.
Ответить
Мары
1489868045
Рефери со всей дури Ари в будку ногой заехать должен был. Джентельмен, мать его.
Ответить
ZENIT-59
1489869237
ZENIT-59 Что-то происходит с судейским корпусом: один судья не назначает пенальти в ворота зенита и не засчитывает гол, другой- не назначает пенальти в ворота другого претендента на медали.Такое впечатление, что судьи "соревнуются": "кто больше допустит ошибок и у кого будет "больше пресса"-читай скандалов.Или, если серьезно- подготовка наших рефери далека от нормальной
Ответить
Viktor781
1489870437
Нормальное сегодня судейство было. Локо поинтересней выглядел этого, одного из кандидатов в призёры.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+