Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари заявил, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на нем

    Нападающий «Локомотива» Ари после матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1) заявил, что главный арбитр игры Михаил Вилков не назначил пенальти за нарушение на нем в штрафной площади красно-белых.

    – Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?

    – В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.

    – Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?

    – Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.

    Следующий матч «Локомотив» проведет 31 марта против «Уфы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 марта 2017, 23:53

      Нормальное сегодня судейство было. Локо поинтересней выглядел этого,
      одного из кандидатов в призёры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Klaido 19 марта 2017, 00:06

      С Арсеналом? В 1-ом круге 5:0. Какие пенальти?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Klaido 19 марта 2017, 00:16

      Это ты так про своих благодетелей. Так Федун вроде еврей. Сколько желчи в тебе бродит, Клайдо, или у тебя эти дни?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Klaido 19 марта 2017, 01:22

      Ну вот, всё популярно объяснил. Можешь ведь.
      Скажу тебе только, что сарказм это нечто другое, тебе пока недоступное.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 18 марта 2017, 23:33

      ZENIT-59 Что-то происходит с судейским корпусом: один судья не назначает пенальти в ворота зенита и не засчитывает гол, другой- не назначает пенальти в ворота другого претендента на медали.Такое впечатление, что судьи "соревнуются": "кто больше допустит ошибок и у кого будет "больше пресса"-читай скандалов.Или, если серьезно- подготовка наших рефери далека от нормальной

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Klaido 19 марта 2017, 00:09

      Это он про Спартак. Не делай вид, что не понял.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рефери со всей дури Ари в будку ногой заехать должен был.
      Джентельмен, мать его.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 18 марта 2017, 22:19

      Вот, за что не люблю футбол, так это за жалобы! Судья то, судья сё. Ладно бы он в наглую убивал команду. А то не серьёзные ошибки допустил, ничего страшного. Играйте лучше, забивайте больше. Судья делает свою работу, вы свою. К Ари со всем уважением отношусь, но не красиво так жаловаться. Вот не сочтите за "Каррера дрочера" (Извините за цензуру), но вот он мужик, не сетует на судей, а только ошибки команды и свои видит и пытается исправить их. Но не хочется лукавить, всё равно есть те кто жалуются и в Спартаке. Друзья, поменьше жалоб, побольше красивого футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 21:52

      Никто никого не тащит - просто очень слабый уровень нашего футбола - нет ярких выделяющихся команд - команд 10 РПЛ остльные ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 21:45

      Кто знает почему Краснодар отдал Ари Локо и себя подвели в Евро - кто знает я бы не отдавал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 18 марта 2017, 21:20

      Пусть писю нюхает,жадина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 18 марта 2017, 20:57

      мясо зе бест

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 18 марта 2017, 20:57

      Но тогда и гол Спартака должен был защитан вне игры не было и пенальти в ворота Локо был даже более явный

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 18 марта 2017, 20:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тащат СПАМ на чемпионство как могут, пока другие ослабли и решают свои проблемы с организацией!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > карасевщина 18 марта 2017, 21:39

      а кто Антошка?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11