ЦСКА в апреле обсудит новый контракт с Милановым

Как сообщил агент Миро Димитров, представляющий интересы хавбека ЦСКА Георгия Миланова, армейцы готовы в апреле приступить к обсуждению с 25-летним игроком его нового контракта.

«Мы разговаривали с Олегом Яровинским (прим. – спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности. Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду», – сказал Димитров.

Миланов перебрался в стан красно-синих из «Литекса» летом 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до середины 2018 года. В текущем сезоне болгарин принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.