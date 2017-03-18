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    ЦСКА в апреле обсудит новый контракт с Милановым

    Как сообщил агент Миро Димитров, представляющий интересы хавбека ЦСКА Георгия Миланова, армейцы готовы в апреле приступить к обсуждению с 25-летним игроком его нового контракта.

    «Мы разговаривали с Олегом Яровинским (прим. – спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности. Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду», – сказал Димитров.

    Миланов перебрался в стан красно-синих из «Литекса» летом 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до середины 2018 года. В текущем сезоне болгарин принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    18.03.2017 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 марта 2017, 07:38

      Значит новый контракт!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 марта 2017, 21:43

      Оставайся, мальчик с нами - будешь нашим королем)))

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