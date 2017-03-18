Лебеденко: «В матче с ЦСКА мы должны показать свои лучшие качества и победить»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. Российский футболист отметил, что грозненский клуб намерен одержать победу над армейцами.

«Оценивать ЦСКА сейчас невозможно. У них есть определенные проблемы, а победа над «Томью» просто должна была случиться. У ЦСКА поменялся тренер, поэтому понять, какой стала команда, можно будет только спустя несколько туров. Тем не менее, нам нужно постараться показать свои лучшие качества и победить.

«Терек» всегда славился своей командной игрой. Независимо от того, кто находится на поле, мы должны показывать одинаковый футбол», – заявил Лебеденко.

Напомним, что матч между «Тереком» и ЦСКА состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.