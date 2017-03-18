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    Лебеденко: «В матче с ЦСКА мы должны показать свои лучшие качества и победить»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. Российский футболист отметил, что грозненский клуб намерен одержать победу над армейцами.

    «Оценивать ЦСКА сейчас невозможно. У них есть определенные проблемы, а победа над «Томью» просто должна была случиться. У ЦСКА поменялся тренер, поэтому понять, какой стала команда, можно будет только спустя несколько туров. Тем не менее, нам нужно постараться показать свои лучшие качества и победить.

    «Терек» всегда славился своей командной игрой. Независимо от того, кто находится на поле, мы должны показывать одинаковый футбол», – заявил Лебеденко.

    Напомним, что матч между «Тереком» и ЦСКА состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    18.03.2017 06:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 марта 2017, 22:29

      удачи Тереку!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 марта 2017, 15:40

      Даже и ничейка неплохо )))

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 марта 2017, 13:58

      Х......ли показывать, ВЫИГРЫВАТЬ НАДО

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 марта 2017, 13:15

      ну да...ну даа.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 18 марта 2017, 12:43

      Отброс перволижный

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 марта 2017, 08:49

      Вперёд ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 08:05

      Старайтесь

      1
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