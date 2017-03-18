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  • Лебеденко: «В матче с ЦСКА мы должны показать свои лучшие качества и победить»

Лебеденко: «В матче с ЦСКА мы должны показать свои лучшие качества и победить»

18 марта 2017, 06:38
8

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. Российский футболист отметил, что грозненский клуб намерен одержать победу над армейцами.

«Оценивать ЦСКА сейчас невозможно. У них есть определенные проблемы, а победа над «Томью» просто должна была случиться. У ЦСКА поменялся тренер, поэтому понять, какой стала команда, можно будет только спустя несколько туров. Тем не менее, нам нужно постараться показать свои лучшие качества и победить.

«Терек» всегда славился своей командной игрой. Независимо от того, кто находится на поле, мы должны показывать одинаковый футбол», – заявил Лебеденко.

Напомним, что матч между «Тереком» и ЦСКА состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Лебеденко Игорь
Комментарии (8)
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Мясной Упырь
1489813519
Старайтесь
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Obi Wan
1489816143
Вперёд ЦСКА!!!
Ответить
VVM1964
1489823975
ПОСТАРАЙТЕСЬ И УДАЧА ПРИДЕТ !
Ответить
ALEX ML
1489830231
Отброс перволижный
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vovan55
1489832159
ну да...ну даа.......
Ответить
Юрэс
1489834702
Х......ли показывать, ВЫИГРЫВАТЬ НАДО
Ответить
a_who
1489840853
Даже и ничейка неплохо )))
Ответить
x-x-x-x-x
1489865395
удачи Тереку!!!!!
Ответить
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