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    Селюк не исключил возможности перехода Яя Туре в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

    Представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент готов к переговорам с другими клубами, включая соседей из «Манчестер Юнайтед» и столичный «Челси». Контракт 33-летнего иуварийца истекает в конце текущего сезона, и в настоящий момент агент занят поисками подходящей команды для подопечного.

    «На данный момент ситуация такова – мы официально начали переговоры с разными клубами о будущем. Несколько клубов уже связались со мной, и у нас есть три варианта. Я не говорю с Яя о Китае или Америке. Он будет играть в Европе. Я общался с клубами из Италии и Испании.

    Клубы из Англии ждали развязки ситуации с «Манчестер Сити», но теперь мы можем вести переговоры и с представителями этой страны. В ближайшее время я приеду в Англию для переговоров. Яя должен уйти в отпуск с уже подписанным контрактом с другим клубом.

    «Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет. Жозе Моуринью очень хороший тренер, а Златан Ибрагимович играл вместе с Яя в «Барселоне». Я понимаю, что это два соперничающих клуба, но для меня и Яя это не проблема. Это проблема для руководства «Манчестер Сити». Мы открыты для переговоров. Если завтра, к примеру, мы получим предложение от «Челси», то Туре подпишет контракт с «Челси», – отметил Селюк.

    Источник: Skysports

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    18.03.2017 01:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 марта 2017, 09:25

      Ну, если появится возможность перехода Яя Туре в МЮ или Челси пусть переходит,
      нам всё равно. Селюк старается впендюрить Яя Туре в российский клуб.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 марта 2017, 08:28

      Ха-ха. С пенсионным фондом договаривайся уже! )))

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