Селюк не исключил возможности перехода Яя Туре в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент готов к переговорам с другими клубами, включая соседей из «Манчестер Юнайтед» и столичный «Челси». Контракт 33-летнего иуварийца истекает в конце текущего сезона, и в настоящий момент агент занят поисками подходящей команды для подопечного.

«На данный момент ситуация такова – мы официально начали переговоры с разными клубами о будущем. Несколько клубов уже связались со мной, и у нас есть три варианта. Я не говорю с Яя о Китае или Америке. Он будет играть в Европе. Я общался с клубами из Италии и Испании.

Клубы из Англии ждали развязки ситуации с «Манчестер Сити», но теперь мы можем вести переговоры и с представителями этой страны. В ближайшее время я приеду в Англию для переговоров. Яя должен уйти в отпуск с уже подписанным контрактом с другим клубом.

«Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет. Жозе Моуринью очень хороший тренер, а Златан Ибрагимович играл вместе с Яя в «Барселоне». Я понимаю, что это два соперничающих клуба, но для меня и Яя это не проблема. Это проблема для руководства «Манчестер Сити». Мы открыты для переговоров. Если завтра, к примеру, мы получим предложение от «Челси», то Туре подпишет контракт с «Челси», – отметил Селюк.