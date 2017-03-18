Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. Дубль Доусона помог «Вест Бромвичу» обыграть «Арсенал»

    В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Вест Бромвича» со счетом 1:3. Дублем в составе хозяев отметился защитник Крейг Доусон.

    Отметим, что в составе лондонского клуба в первом тайме травму получил голкипер Петр Чех, которого заменил Давид Оспина.

    Несмотря на поражение, «Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Бромвич» расположился на восьмой позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Вест Бромвич – Арсенал – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Доусон, 12; 1:1 – Санчес, 15; 2:1 – Робсон-Кану, 55; 3:1 – Доусон, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11