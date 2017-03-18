АПЛ. Дубль Доусона помог «Вест Бромвичу» обыграть «Арсенал»

В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Вест Бромвича» со счетом 1:3. Дублем в составе хозяев отметился защитник Крейг Доусон.

Отметим, что в составе лондонского клуба в первом тайме травму получил голкипер Петр Чех, которого заменил Давид Оспина.

Несмотря на поражение, «Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Бромвич» расположился на восьмой позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Вест Бромвич – Арсенал – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Доусон, 12; 1:1 – Санчес, 15; 2:1 – Робсон-Кану, 55; 3:1 – Доусон, 75.

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