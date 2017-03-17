Мостовой: «У «Спартака» в голове чемпионство»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По его словам, красно-белые имеют дополнительную мотивацию в виде мысли о потенциальном чемпионстве.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Поражение «Локомотива» от «Краснодара»? «Спартаку» это совершенно все равно. «Локомотив» ему не конкурент в борьбе за золото. Но после того поражения трудно предположить, как будет выглядеть команда Юрия Семина. Ожидал от нее большего в последней встрече. «Локо» удивил – вышел оборонительным составом с одной мыслью: лишь бы не проиграть. И в конечном счете был за это наказан.

На 100 процентов уверен, что игра получится трудной, вязкой. У «Спартака» в голове чемпионство. Это дает дополнительную мотивацию. «Локомотив» может и дрогнуть. Но у команды наверняка на две-три позиции изменится состав, вернется Ари. Его как раз и не хватило в матче с «Краснодаром». Поставлю на ничью – 1:1», – сказал Мостовой.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Локомотив» располагается на 10-й позиции.