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Мостовой: «У «Спартака» в голове чемпионство»

17 марта 2017, 17:23
9

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По его словам, красно-белые имеют дополнительную мотивацию в виде мысли о потенциальном чемпионстве.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Поражение «Локомотива» от «Краснодара»? «Спартаку» это совершенно все равно. «Локомотив» ему не конкурент в борьбе за золото. Но после того поражения трудно предположить, как будет выглядеть команда Юрия Семина. Ожидал от нее большего в последней встрече. «Локо» удивил – вышел оборонительным составом с одной мыслью: лишь бы не проиграть. И в конечном счете был за это наказан.

На 100 процентов уверен, что игра получится трудной, вязкой. У «Спартака» в голове чемпионство. Это дает дополнительную мотивацию. «Локомотив» может и дрогнуть. Но у команды наверняка на две-три позиции изменится состав, вернется Ари. Его как раз и не хватило в матче с «Краснодаром». Поставлю на ничью – 1:1», – сказал Мостовой.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Локомотив» располагается на 10-й позиции.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
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nikita08
1489761601
это хорощо
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alex1951
1489763375
Тараканы у них в голове,а не чемпионство..... Стоит пристально понаблюдать за игрой команды (учитывая все факторы) микроклимат,настрой,движуха на поле,действия судей,то понимаешь на чемпионство Спартак не тянет....хотя в РФС при Му,возможно все...
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gencha19
1489765011
Было - 0.5 будет -0
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Igor Belousov
1489766707
спартак-чемпик
Ответить
Мары
1489767768
Нет блин, мы ныть и жаловаться должны как Будулай. Естественно чемпионство . Другой вопрос, что до этого пока далеко.Ведь всем известно, что: Дембель в маю, Нам по кую.
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Fedulz-13th
1489769876
Рано еще говорить о чемпионстве. У красно-белых какждый матч должен быть , как последний. Стоять на смерть, играть до конца. Посмотрим завтра. 2-1 в пользу Красно-белых
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