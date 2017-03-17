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    Мостовой: «У «Спартака» в голове чемпионство»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По его словам, красно-белые имеют дополнительную мотивацию в виде мысли о потенциальном чемпионстве.

    Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Поражение «Локомотива» от «Краснодара»? «Спартаку» это совершенно все равно. «Локомотив» ему не конкурент в борьбе за золото. Но после того поражения трудно предположить, как будет выглядеть команда Юрия Семина. Ожидал от нее большего в последней встрече. «Локо» удивил – вышел оборонительным составом с одной мыслью: лишь бы не проиграть. И в конечном счете был за это наказан.

    На 100 процентов уверен, что игра получится трудной, вязкой. У «Спартака» в голове чемпионство. Это дает дополнительную мотивацию. «Локомотив» может и дрогнуть. Но у команды наверняка на две-три позиции изменится состав, вернется Ари. Его как раз и не хватило в матче с «Краснодаром». Поставлю на ничью – 1:1», – сказал Мостовой.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Локомотив» располагается на 10-й позиции.

    Источник: УЕФА

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    17.03.2017 17:23
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 17 марта 2017, 19:57

      Рано еще говорить о чемпионстве. У красно-белых какждый матч должен быть , как последний. Стоять на смерть, играть до конца. Посмотрим завтра. 2-1 в пользу Красно-белых

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 19:22

      Нет блин, мы ныть и жаловаться должны как Будулай.
      Естественно чемпионство .
      Другой вопрос, что до этого пока далеко.Ведь всем известно, что:
      Дембель в маю,
      Нам по кую.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 марта 2017, 19:05

      спартак-чемпик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 17 марта 2017, 18:36

      Было - 0.5 будет -0

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 марта 2017, 18:09

      Тараканы у них в голове,а не чемпионство.....
      Стоит пристально понаблюдать за игрой команды (учитывая все факторы)
      микроклимат,настрой,движуха на поле,действия судей,то
      понимаешь на чемпионство Спартак не тянет....хотя в РФС при Му,возможно все...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > alex1951 17 марта 2017, 19:14

      А кто тянет ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > АНТИЛОПА ГНУ 17 марта 2017, 19:49

      ...по сегодняшней игре - Ростов, у них классный мужик Бердыев,
      у них пацаны ни метра не уступают...
      но это не реально сегодня,отставание велико...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 17 марта 2017, 17:40

      это хорощо

      0
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