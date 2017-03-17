Тимощук: «Испытывал волнение, проводя первое занятие в качестве тренера «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, ранее вошедший в тренерский штаб Мирчи Луческу в петербургском клубе, рассказал о своем первом проведенном занятии в новом качестве.

Напомним, Тимощук защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Минувшим февралем 37-летний украинский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.

– Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?

– Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.