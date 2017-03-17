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    Тимощук: «Испытывал волнение, проводя первое занятие в качестве тренера «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, ранее вошедший в тренерский штаб Мирчи Луческу в петербургском клубе, рассказал о своем первом проведенном занятии в новом качестве.

    Напомним, Тимощук защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Минувшим февралем 37-летний украинский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

    – Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.

    – Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?

    – Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.03.2017 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2017, 17:09

      Тима,бля! А не ты ли вякал неделю назад что твоё назначение-"выдумки росс.журналистов,которые,как вы знаете,не то ещё придумают.."(с)
      Тима,ты-большой и наглый гнидюк.

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