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  • Кокорин попал в список Макларена, WADA потребовала результаты допинг-проб игрока

Кокорин попал в список Макларена, WADA потребовала результаты допинг-проб игрока

17 марта 2017, 13:39
36

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список канадского профессора Ричарда Макларена. Сообщается, что комиссия WADA потребовала результаты допинг-проб 25-летнего форварда.

Стоит отметить, что у россиянина взяли вызывающие подозрения анализы за 2014 год, когда он еще выступал за московское «Динамо». Помимо Кокорина, WADA запросила копии протоколов допинг-тестов у таких футболистов, как Роман Широков и Руслан Камболов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 19 матчах.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Рубин Камболов Руслан Широков Роман Кокорин Александр
Комментарии (36)
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STAFOR13
1489747431
он и так еле бегает какая проверка на допинг хахахахах, лучше бы проверяли в других странах, в футболе нашим и допинг не поможет...
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Shaitan.
1489747700
Это убожество еще и на допинге играет, серьезно?))
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Тяп-Ляп.
1489747919
Макларен-дебил,Какорин тожы.Им вдвоём не скучна будит.
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alex1951
1489748044
Кокошка ,усееее,пипец подкрался ! Теперь бабло тебе пригодится для более сурьезных вещей, это табе не фонтан из шампусика устраивать! Хе-хе ...на боярышник перейдешь...хе-хе, сливай воду))))
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kykyi
1489748134
Еще Дзюбу проверьте, наверняка нюхает столярный клей!
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and4ever86
1489748293
Это такой лол. Если он под допингом такой мертвый, то что с ним будет без него? Ходить перестанет? Эх, зенитик, ты для меня просто эталон трансферной политики:))) Склад дров:)))
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Steem
1489751088
Какие пробы, он по полю пешком ходит, один удар за весь матч и то радость
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Виталий1
1489751299
Что-то мне уже его даже жалко становится. Хотя если допинг найдут, то это вина не его, а тренерского штаба, врачей и пр., тех, кто мальчонок дрьмом кормит, чтобы "бабки рубить". Динама-то жива ещё? Куда претензии пойдут, если не дай Бог, что?
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xColaz
1489755163
да давно уже понятно, что у него глисты
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Мары
1489756333
Если он что то и принимал, то общественность это как то и не заметила. По моему это выстрел холостыми.
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