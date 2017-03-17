Кокорин попал в список Макларена, WADA потребовала результаты допинг-проб игрока

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список канадского профессора Ричарда Макларена. Сообщается, что комиссия WADA потребовала результаты допинг-проб 25-летнего форварда.

Стоит отметить, что у россиянина взяли вызывающие подозрения анализы за 2014 год, когда он еще выступал за московское «Динамо». Помимо Кокорина, WADA запросила копии протоколов допинг-тестов у таких футболистов, как Роман Широков и Руслан Камболов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 19 матчах.