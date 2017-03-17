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    Кокорин попал в список Макларена, WADA потребовала результаты допинг-проб игрока

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список канадского профессора Ричарда Макларена. Сообщается, что комиссия WADA потребовала результаты допинг-проб 25-летнего форварда.

    Стоит отметить, что у россиянина взяли вызывающие подозрения анализы за 2014 год, когда он еще выступал за московское «Динамо». Помимо Кокорина, WADA запросила копии протоколов допинг-тестов у таких футболистов, как Роман Широков и Руслан Камболов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 19 матчах.

    Источник: Life

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    17.03.2017 13:39
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 17 марта 2017, 20:08

      Я хть и не люблю обсуждать то, чего не знаю лично, но тут не удержусь, поскольку информация от очень осведомлённых людей. Весь современный большой спорт, это соревнования фармакологий. "Чистые", спортсмены, "не принимающие допинг", это те, кто работает под контролем и по прописям фармакологов высочайшей квалификации. И препараты при этом используются соответствующего качества. У таких спортсменов ни один контроль к началу соревнований никогда, ничего не найдёт. Без допинга же ни один, даже самый железный и тренированный организм не выдержит нагрузок, прилагаемых в наши дни для достижения успеха. Без допинга можно только на городских соревнованиях победить и не остаться инвалидом. Ну вот где-то так. Если кто-то, более информированный, меня оспорит, то открывать дискуссию не буду.

      0
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      Рейтинг: +3460

      acor94 17 марта 2017, 18:44

      да уж лучше бы накачали его, хоть голы научился бы забивать

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 марта 2017, 17:44

      надеюсь я не один такой скрестив пальцы и жду положительного рез-тата по коко)

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 марта 2017, 16:52

      Наконец то! Бог есть. И он меня слышит!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 марта 2017, 16:15

      До убогих уже докопались.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:12

      Если он что то и принимал, то общественность это как то и не заметила.
      По моему это выстрел холостыми.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 марта 2017, 15:52

      да давно уже понятно, что у него глисты

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2017, 15:51

      вот бы его отстранить от футбола скоро лишат водительских прав, что он будет делать без своих бентлей и понтов

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 17 марта 2017, 16:10

      В Питере, пить.

      6
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 марта 2017, 15:51

      пошла п*зда по кочкам))

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      Рейтинг: +55

      Vaval 17 марта 2017, 15:42

      Вот смеху будет когда выяснится что он ещё и под допингом играл. А какой, тогда, у него уровень игры на самом деле?

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