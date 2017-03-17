Кокорин попал в список Макларена, WADA потребовала результаты допинг-проб игрока

Я хть и не люблю обсуждать то, чего не знаю лично, но тут не удержусь, поскольку информация от очень осведомлённых людей. Весь современный большой спорт, это соревнования фармакологий. "Чистые", спортсмены, "не принимающие допинг", это те, кто работает под контролем и по прописям фармакологов высочайшей квалификации. И препараты при этом используются соответствующего качества. У таких спортсменов ни один контроль к началу соревнований никогда, ничего не найдёт. Без допинга же ни один, даже самый железный и тренированный организм не выдержит нагрузок, прилагаемых в наши дни для достижения успеха. Без допинга можно только на городских соревнованиях победить и не остаться инвалидом. Ну вот где-то так. Если кто-то, более информированный, меня оспорит, то открывать дискуссию не буду.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список канадского профессора Ричарда Макларена. Сообщается, что комиссия WADA потребовала результаты допинг-проб 25-летнего форварда.
Стоит отметить, что у россиянина взяли вызывающие подозрения анализы за 2014 год, когда он еще выступал за московское «Динамо». Помимо Кокорина, WADA запросила копии протоколов допинг-тестов у таких футболистов, как Роман Широков и Руслан Камболов.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 19 матчах.