Ловчев считает, что замена Смолова на Вандерсона ослабила игру «Краснодара» в атаке

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

«В случае с «Краснодаром» все зависит от того – будет ли у команды атака или нет. Потому что замена травмированного Смолова на Вандерсона очень ослабила игру впереди. Бразилец двухгодичной давности нравился мне больше. Тогда он был хорош. Даже ходили разговоры о том, чтобы выдать ему гражданство. Но сейчас он – инородное тело в командной игре. Открывается не в нужные зоны, как следствие, мало получает мяч, действует невпопад.

У «Сельты» очень быстрая, сыгранная команда. После первой игры Шалимов это признал, сказав, что «Краснодару» пришлось весь первый тайм привыкать к скоростям испанцев. Во втором тайме «Сельта» подустала, что понятно – они последнее время играют в графике через три дня на четвертый. С их энергозатратным футболом – это очень непросто. Но на прошлой стадии они в гостях выбили сильный «Шахтер». Причем, решающую победу одержали как раз на выезде. То есть силенок хватило.

У «Краснодара» есть атакующий резерв в лице Мамаева. Павел забил важный мяч с «Локо». Но не сказал бы, что вот он выйдет против «Сельты» и начнет тащить команду. Сейчас в стране нет ни одного футболиста с российской фамилией, который на это способен», – сказал Ловчев.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.