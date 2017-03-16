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    Червиченко: «Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча завершались с ничейным результатом 1:1.

    «Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно. Тем более у нашей команды не будет двух ключевых фигур – Калачева и Гацкана. «Ростов» в нынешнем евротурнире и так прыгнул выше головы и то, что он не дал у себя дома выиграть «МЮ» и в какие-то моменты неплохо погонял англичан, он уже превзошел самого себя и многие клубы нашей Премьер-лиги.

    Даже не помню, чтобы последние три-четыре года какая-то российская команда так солидно выглядела в европейских кубках, выкинув оттуда всех голландцев, бельгийцев, обыграв «Баварию» и играя почти на равных с «Манчестер Юнайтед», – сказал Червиченко.

    Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2017 17:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 16 марта 2017, 22:52

      Да дерьмо - этот Червиченко... Как и всё бывшее, особенно хохлятское. Фу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 марта 2017, 20:32

      Слуцкий умудрился 3-3 на Олд Траффорде сыграть, когда сезон у ЦСКА явно не задался. А чем Ростов хуже? Пускай Ростову сегодня повезет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 16 марта 2017, 20:18

      любая команда в отдельно взятом матче может обыграть любую команду ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 марта 2017, 20:09

      Золотые слова
      Если по чесноку ,то ростовсие МУЖИКИ уже
      сотворили историю

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Юрэс 16 марта 2017, 22:55

      Ты мой чесночок, за меня всё сказал! Опять я, дура, не успела...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 19:54

      судя по финансам это единственная команда которая зарабатывает себе зарплату)))) остальные её просто получают)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 16 марта 2017, 19:44

      С Божьей помощью пройдем МЮ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Pirboy 16 марта 2017, 19:53

      а Бог тут не причем..)) они пройдут по мужски в борьбе и большим желанием))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 марта 2017, 19:32

      Все по делу.Обыграть их почти не реально,НО...все же надеяться и верить можно!

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 марта 2017, 19:25

      Говорить о том, что Червиченко видет свой член кроме как в зеркале, просто не серьезно

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 марта 2017, 19:08

      Думаю, судья всё решит.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 марта 2017, 19:06

      МУЖИКИ!!!! МУЖИКИ!!! Епать МЮ! Епать!!!)

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