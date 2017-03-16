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  • Червиченко: «Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно»

Червиченко: «Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно»

16 марта 2017, 17:36
25

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча завершались с ничейным результатом 1:1.

«Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно. Тем более у нашей команды не будет двух ключевых фигур – Калачева и Гацкана. «Ростов» в нынешнем евротурнире и так прыгнул выше головы и то, что он не дал у себя дома выиграть «МЮ» и в какие-то моменты неплохо погонял англичан, он уже превзошел самого себя и многие клубы нашей Премьер-лиги.

Даже не помню, чтобы последние три-четыре года какая-то российская команда так солидно выглядела в европейских кубках, выкинув оттуда всех голландцев, бельгийцев, обыграв «Баварию» и играя почти на равных с «Манчестер Юнайтед», – сказал Червиченко.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию этого матча.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Гацкан Александр Червиченко Андрей
Комментарии (25)
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marslond
1489675747
Про АЕК тоже так многие думали. Это футбол чудеса здесь случаются, надеюсь Ростову сегодня удача улюбнётся))
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Serjoga
1489676237
Все когда-нибудь случается в первый раз! Удачи Ростову!
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BoltCX
1489676346
Все специалисты в один голос кричат, что Ростову больше ничего в кубках не светит. Так хочется чтобы все они объ*ались
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zico2205
1489677284
Что же вы все такие чудные специалисты снова разнылись ???? Ныли,когда Ростов попал в группу смерти...Ныли,когда только проходил отбор...Ныли ,что мол Ростов всех нас опозорит в Европе...А получилось как раз и наоборот !!!! И сейчас- помолчите пожалуйста....Если Ростов пройдет МЮ- вам останется только застрелиться- по закону чести....
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MU-fanatic
1489678144
все-таки остались еще объективные люди в футболе!+ но тем не менее игра будет гораздо зрелищней,чем в Ростове!)
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_Аналитик_
1489679099
объективней МЮ сильнее Ростова,но если фартанет нашим командам,то мы возможно увидем в 1/4 и Ростов и Краснодар, на зависть всем футбольным экспертам!!!!
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Efenval777
1489683272
судя по финансам это единственная команда которая зарабатывает себе зарплату)))) остальные её просто получают)))
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Юрэс
1489684158
Золотые слова Если по чесноку ,то ростовсие МУЖИКИ уже сотворили историю
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Lester84
1489685534
Слуцкий умудрился 3-3 на Олд Траффорде сыграть, когда сезон у ЦСКА явно не задался. А чем Ростов хуже? Пускай Ростову сегодня повезет
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GoLenaStop
1489693970
Да дерьмо - этот Червиченко... Как и всё бывшее, особенно хохлятское. Фу.
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