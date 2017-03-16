Червиченко: «Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча завершались с ничейным результатом 1:1.

«Говорить о том, что «Ростов» пройдет «Манчестер Юнайтед», просто несерьезно. Тем более у нашей команды не будет двух ключевых фигур – Калачева и Гацкана. «Ростов» в нынешнем евротурнире и так прыгнул выше головы и то, что он не дал у себя дома выиграть «МЮ» и в какие-то моменты неплохо погонял англичан, он уже превзошел самого себя и многие клубы нашей Премьер-лиги.

Даже не помню, чтобы последние три-четыре года какая-то российская команда так солидно выглядела в европейских кубках, выкинув оттуда всех голландцев, бельгийцев, обыграв «Баварию» и играя почти на равных с «Манчестер Юнайтед», – сказал Червиченко.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию этого матча.