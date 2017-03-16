«Томь» выплатила футболистам 40 процентов долгов

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации с долгами в клубе. По словам функционера, на сегодняшний день руководство команды выплатило игрокам 40 процентов долгов.

«Работа по погашению задолженностей ведется. Вчера и сегодня был у заместителя губернатора, говорил с ним по этому поводу. Надеемся, что к концу марта задолженности будут погашены. На данный момент выплачено 40 процентов долгов.

Из-за неудачных результатов футболисты пребывают не в лучшем настроении. Ребята переживают со слезами на глазах. В матче с ЦСКА команда выглядела лучше, более раскрепощенно. Опыт – дело наживное. В конце чемпионата наша молодежь будет уже совсем другими людьми», – сказал Киселев.

«Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.