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    «Томь» выплатила футболистам 40 процентов долгов

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации с долгами в клубе. По словам функционера, на сегодняшний день руководство команды выплатило игрокам 40 процентов долгов.

    «Работа по погашению задолженностей ведется. Вчера и сегодня был у заместителя губернатора, говорил с ним по этому поводу. Надеемся, что к концу марта задолженности будут погашены. На данный момент выплачено 40 процентов долгов.

    Из-за неудачных результатов футболисты пребывают не в лучшем настроении. Ребята переживают со слезами на глазах. В матче с ЦСКА команда выглядела лучше, более раскрепощенно. Опыт – дело наживное. В конце чемпионата наша молодежь будет уже совсем другими людьми», – сказал Киселев.

    «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2017 13:35
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