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    Замгубернатора Ростовской области оценил шансы «Ростова» 50 на 50

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов оценил шансы «Ростова» на выход в четвертьфинал Лиги Европы перед выездным матчем с «Манчестер Юнайтед».

    «Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50.

    С учетом того, что противостояние состоит из двух игр, в первой команде было важно не пропустить, но сделать это не удалось, пусть «Манчестер Юнайтед» и забил один, но тем не менее. Так что с учетом статуса и уровня английской команды результат можно оценивать как удовлетворительный, но это только легко сказать, когда играешь с такой командой», – сказал Гуськов.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован ничейный результат – 1:1.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2017 09:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 марта 2017, 22:57

      Замгубернатора либо отчаяный парень или не разбирается в футболе

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 16:41

      Гуськов, ты бы лучше для Ростова бабла нашел...команде очень нужны деньги !!!

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      Рейтинг: +2336

      den161 16 марта 2017, 10:42

      эксперт блин тоже мне...

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida 16 марта 2017, 09:32

      Как при отсутствии лидеров можно делать прогноз 50 на 50?! Без этих "ребят" у Ростова меньше шансов, явно не 50%. Но всеже, удачи Ростову в Манчестере!

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Kalida 16 марта 2017, 20:53

      у них 22 ноги и у наших 22 ноги)) шансы 50% на 50%...чего не понятно то?))))

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      Рейтинг: +212

      Kalida > Efenval777 16 марта 2017, 20:57

      ну, если только взять в расчет ноги, шансы 50 на 50, Вы правы)

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