Замгубернатора Ростовской области оценил шансы «Ростова» 50 на 50

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов оценил шансы «Ростова» на выход в четвертьфинал Лиги Европы перед выездным матчем с «Манчестер Юнайтед».

«Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50.

С учетом того, что противостояние состоит из двух игр, в первой команде было важно не пропустить, но сделать это не удалось, пусть «Манчестер Юнайтед» и забил один, но тем не менее. Так что с учетом статуса и уровня английской команды результат можно оценивать как удовлетворительный, но это только легко сказать, когда играешь с такой командой», – сказал Гуськов.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован ничейный результат – 1:1.