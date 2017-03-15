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    Рахимич: «Тяжело что-то советовать «Ростову» – у него для этого есть Бердыев»

    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич высказал мнение о противостоянии в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча закончилась вничью 1:1.

    «Тяжело что-то советовать «Ростову» – у него для этого есть Бердыев, который тщательно разбирает любого соперника. «Ростов» – боевитая команда, знает, как добиваться результата. Пожелаю ему сыграть в свой футбол, на максимуме. Надеюсь, команде хватит сил. Буду болеть всей душой за «Ростов», за российский футбол. И персонально за Кириченко – Кирю нашего…», – сказал Рахимич.

    Встреча состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 марта 2017, 14:22

      Верить надо в победу Ростова! Выходить и биться с первых минут! Все "специалисты" уже сказали Ростову до свидания..А назло им, за наш Российский футбол!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 марта 2017, 21:58

      Победы Ростову, только победы!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 21:40

      Бердыич наше всё.
      Вперёд Ростов, вперёд родимый !

      -2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 марта 2017, 21:40

      Уважуха Элверу !!! И футболист был- боец!!! И теперь -патриот России !!! Вот таких бы экспертов почаще спрашивать...

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