Рахимич: «Тяжело что-то советовать «Ростову» – у него для этого есть Бердыев»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич высказал мнение о противостоянии в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, первая встреча закончилась вничью 1:1.

«Тяжело что-то советовать «Ростову» – у него для этого есть Бердыев, который тщательно разбирает любого соперника. «Ростов» – боевитая команда, знает, как добиваться результата. Пожелаю ему сыграть в свой футбол, на максимуме. Надеюсь, команде хватит сил. Буду болеть всей душой за «Ростов», за российский футбол. И персонально за Кириченко – Кирю нашего…», – сказал Рахимич.

Встреча состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.