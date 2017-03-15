Черчесов раздумывает над тем, кого назначить капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что еще не принял решение по поводу капитанства в национальной команде. Напомним, что предыдущий капитан Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной.

– В качестве капитана напрашивается Акинфеев. Есть даже внутреннее ощущение, что если не дать ему повязку, то Игорь обидится.

– В сборной нет такого – «обидится» или «не обидится». Когда общались с Березуцким, я же не сказал ему: носи повязку! Обсуждали какие-то вещи, и он принял это предложение. Василий был готов к этому. Так и в этом случае. Нам нужно поговорить и спокойно принять решение. Есть мое желание, а есть такой параметр, как внутренняя готовность того, кто будет капитаном.

– Окончательный выбор сделаете на сборе?

– Мы думаем. Потом примем решение. Правильное.