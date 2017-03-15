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  • Черчесов раздумывает над тем, кого назначить капитаном сборной России

Черчесов раздумывает над тем, кого назначить капитаном сборной России

15 марта 2017, 14:36
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что еще не принял решение по поводу капитанства в национальной команде. Напомним, что предыдущий капитан Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной.

– В качестве капитана напрашивается Акинфеев. Есть даже внутреннее ощущение, что если не дать ему повязку, то Игорь обидится.

– В сборной нет такого – «обидится» или «не обидится». Когда общались с Березуцким, я же не сказал ему: носи повязку! Обсуждали какие-то вещи, и он принял это предложение. Василий был готов к этому. Так и в этом случае. Нам нужно поговорить и спокойно принять решение. Есть мое желание, а есть такой параметр, как внутренняя готовность того, кто будет капитаном.

– Окончательный выбор сделаете на сборе?

– Мы думаем. Потом примем решение. Правильное.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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shinnik
1489578486
Вызывайте Широкова...
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Мары
1489578617
Чё думать то ? Надо повязку вручить бразильцу российского происхождения Дзюбиньо. На радостях это славное полено Вам ещё ворота сломает.А если к ноге ещё и верёвку привяжете, то он Вам бананов натрясёт.С ёлки !
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CyPOBbIiXaH
1489599479
чё думать акинфеева назначай самый опытный
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Serjoga
1489602046
Вот это самое страшное-"ОБИДИТСЯ"! Нужно не думать кто обидится, а назначать того, кто встряхнет команду в нужный момент! Но, по-моему, не эту проблему сейчас решать нужно!
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