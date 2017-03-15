Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов раздумывает над тем, кого назначить капитаном сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что еще не принял решение по поводу капитанства в национальной команде. Напомним, что предыдущий капитан Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной.

    – В качестве капитана напрашивается Акинфеев. Есть даже внутреннее ощущение, что если не дать ему повязку, то Игорь обидится.

    – В сборной нет такого – «обидится» или «не обидится». Когда общались с Березуцким, я же не сказал ему: носи повязку! Обсуждали какие-то вещи, и он принял это предложение. Василий был готов к этому. Так и в этом случае. Нам нужно поговорить и спокойно принять решение. Есть мое желание, а есть такой параметр, как внутренняя готовность того, кто будет капитаном.

    – Окончательный выбор сделаете на сборе?

    – Мы думаем. Потом примем решение. Правильное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:20

      Вот это самое страшное-"ОБИДИТСЯ"! Нужно не думать кто обидится, а назначать того, кто встряхнет команду в нужный момент! Но, по-моему, не эту проблему сейчас решать нужно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:37

      чё думать акинфеева назначай самый опытный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 14:50

      Чё думать то ?
      Надо повязку вручить бразильцу российского происхождения Дзюбиньо.
      На радостях это славное полено Вам ещё ворота сломает.А если к ноге ещё и верёвку привяжете, то он Вам бананов натрясёт.С ёлки !

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2017, 14:48

      Вызывайте Широкова...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4023

      raritet > shinnik 15 марта 2017, 15:45

      Акинфеев конечно известный капитан.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11