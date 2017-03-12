Мини-футбол. «Сибиряк» и «Дина» забили 23 гола на двоих и другие результаты

В двухматчевом противостоянии 18-го тура Суперлиги «Динамо» уверенно обыграло КПРФ с общим счетом 12:3. Отметим, что в обеих встречах подмосковный клуб отправил в ворота соперника по шесть мячей.

Из других матчей отметим упорное противостояние «Сибиряка» и «Дины» (13:10 по сумме двух игр) и две непростых победы «Синары» над «Норильским Никелем».

Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур

Первые матчи

Новая Генерация (Сыктывкар) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Лялин, 8; 1:1 – Афансьев, 21; 1:2 – Катата, 27; 2:2 – Лялин, 37; 2:3 – Лысков, 45.

Динамо (Московская область) – КПРФ (Москва) – 6:2 (5:2)

Голы: 1:0 – Вилде, 9; 1:1 – Кручинин, 13; 2:1 – Фукин, 13; 3:1 – Вилде, 18; 4:1 – Робиньо, 19 (6м); 4:2 – Шарипов, 19; 5:2 – Переверзев, 25; 6:2 – Бурков, 30.

Сибиряк (Новосибирск) – Дина (Москва) – 8:6 (3:2)

Голы: 1:0 – Сантана, 9; 2:0 – Сантана, 10; 2:1 – Покотыло, 21 (в свои ворота); 3:1 – Волынюк, 22; 3:2 – Эскердинья, 25; 4:2 – Плахов, 30; 4:3 – Прудников, 31; 4:4 – Абрамов, 36; 5:4 – Сайотти, 39 (6м); 6:4 – Сайотти, 44; 6:5 – Эскердинья, 47; 7:5 – Сайотти, 47; 7:6 – Эскердинья, 48; 8:6 – Сантана, 50.

Норильский Никель (Норильск) – Синара (Екатеринбург) – 5:7 (2:6)

Голы: 0:1 – Кузенок, 4 (в свои ворота); 1:1 – Канивец, 8; 1:2 – Аширов, 8; 1:3 – Сорокин, 8; 2:3 – Чащин, 9; 2:4 – Демин, 12; 2:5 – Сорокин, 25; 2:6 – Демин, 25; 3:6 – Сытин, 35; 3:7 – Бастриков, 40; 4:7 – Канивец, 43; 5:7 – Костыгин, 43.

Ухта – Прогресс (Глазов) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Букин, 8; 0:2 – Гуляйкин, 14; 1:2 – Пилипенко, 32; 1:3 – Катанэ, 42; 1:4 – Мелконян, 50.

Вторые матчи

Новая Генерация (Сыктывкар) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:9 (1:5)

Голы: 0:1 – Лысков, 3; 0:2 – Котляров, 4; 0:3 – Афанасьев, 9; 0:4 – Сигнев, 15; 1:4 – Лялин, 19; 1:5 – Шаяхметов, 22 (10м); 1:6 – Сигнев, 27; 1:7 – Лысков, 31; 2:7 – Соколов, 31; 2:8 – Пирогов, 46; 3:8 – Сосковец, 48; 3:9 – Черный, 48; 4:9 – Суворов, 48.

Динамо (Московская область) – КПРФ (Москва) – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Пула, 3 (в свои ворота); 2:0 – Сучилин, 7; 3:0 – Сучилин, 8; 3:1 – Нандо, 13 (в свои ворота); 4:1 – Вилде, 14; 5:1 – Сучилин, 33; 6:1 – Вилде, 38.

Сибиряк (Новосибирск) – Дина (Москва) – 5:4 (4:1)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 1; 1:1 – Сайотти, 2; 2:1 – Жоан, 10; 3:1 – Сайотти, 14; 4:1 – Сайотти, 16; 5:1 – Сантана, 28; 5:2 – Асадов, 42; 5:3 – Багиров, 47; 5:4 – Багиров, 50.

Норильский Никель (Норильск) – Синара (Екатеринбург) – 4:5 (2:3)

Голы: 0:1 – Герасимов, 7; 0:2 – Фахрутдинов, 10; 0:3 – Аширов, 15; 1:3 – Пономарев, 18; 2:3 – Канивец, 21 (10м); 3:3 – Канивец, 28 (6м); 3:4 – Шистеров, 37; 3:5 – Герасимов, 40; 4:5 – Пономарев, 42.

Ухта – Прогресс (Глазов) – 0:0