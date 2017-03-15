Перес начал поиски замены Кейлору Навасу

Руководство «Реала» готово в ближайшее трансферное окно сменить голкипера, сообщает AS. Нынешний страж ворот мадридцев Кейлор Навас больше не вызывает доверия. Лично президент Флорентино Перес рассматривает варианты его замены. Считается, что наиболее вероятным кандидатом является голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

Известно, что в последнее время Навас подвергался критике за свою нестабильную игру. Но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, а также партнеры по команде всячески его поддерживали.

В текущем сезоне Навас провел за «Реал» в Примере 19 матчей из 26, в которых пропустил 21 гол.