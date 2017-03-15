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    Перес начал поиски замены Кейлору Навасу

    Руководство «Реала» готово в ближайшее трансферное окно сменить голкипера, сообщает AS. Нынешний страж ворот мадридцев Кейлор Навас больше не вызывает доверия. Лично президент Флорентино Перес рассматривает варианты его замены. Считается, что наиболее вероятным кандидатом является голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

    Известно, что в последнее время Навас подвергался критике за свою нестабильную игру. Но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, а также партнеры по команде всячески его поддерживали.

    В текущем сезоне Навас провел за «Реал» в Примере 19 матчей из 26, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: AS

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    15.03.2017 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +352

      mauxa 15 марта 2017, 14:12

      Зря списывают Кейлора, отличный вратарь и ещё наберет свою прошлогоднюю форму!

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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 марта 2017, 12:46

      полностью поддерживаю Наваса, люди - не роботы. У всех случаются ошибки. Взять тот же последний матч с Бетисом. Да, Навас ошибся в первом тайме- получился автогол. Но кто смотрел матч целиком, помнит, как счет в конце игры мог стать 2-2 ,если бы не Кейлор со своей потрясяющей реакцией. История о том, что Реал ищет вратаря - длится уже больше года, но все это время в рамке Навас - и он в порядке. Самая сложность еще для вратаря в том, чтобы быть сконцентрированным весь матч, особенно с более слабыми командами, когда он по 80 минут стоит вообще без дела, но при этом много было случаев, что в конце таких матчей редкие атаки он отражал шикарными сейвами.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2017, 12:29

      Навас - отличный вратарь, не ошибается тот кто ничего не делает. Защитники виноваты что каждый матч Реал начинает со счета 0-1

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