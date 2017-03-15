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    «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

    «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня этого года.

    «Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

    В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 09:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 15 марта 2017, 17:15

      Кирюха,добро пожаловать официально!

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 марта 2017, 15:52

      А я думал,что ЦСКА вернет Панченко он ведь хороший игрок.Такими игроками не разбрасываются,а для Динамо это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 марта 2017, 14:49

      Удачи Кирилл !!!

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 15 марта 2017, 14:48

      Здоровья и удачи в новом клубе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 марта 2017, 14:34

      В след.сезоне коням 2 отвалит в ворота!)

      -2
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      Рейтинг: +10

      Ceck 15 марта 2017, 14:26

      Очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 15 марта 2017, 13:13

      Политика Слуцкого была гнусной и трусливой.Начиная с Мамаева и кончая Панченко,он в этом промежутке мог привлечь Шатова,Смолова и не загубить большое количество игроков,которые в последствии удачно заиграли в других командах.А вот бездарного Головина будут держать до последнего...!Повторение с Алдонином.Лет семь держали этого ..удака и не видели,что этот "футболист"боялся мяча и за 90 минут игры мяч в ногах Алдонина находился не более 12 секунд!!!???Он очень боялся ошибиться,а когда ты без мяча ,вроде, и не при чём.А Слуцкий его ставил и ставил.И все разговоры,что Слуцкого хотят в"Лестере"или "Зените" всё это раздувают журналисты или его агенты.Дураков нет!И,если место и найдется для этого "специалиста",то только в ФНЛ!

      -1
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 15 марта 2017, 12:15

      удачи Кириллу

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 марта 2017, 11:47

      Посмотрим - будет ли у него такая же результативность в Премьер-лиге, как в ФНЛ. Я лично сомневаюсь

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 15 марта 2017, 11:46

      удачи Паня!!!! хороший боец...но Леня не увидел потенциал...жаль!!!

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