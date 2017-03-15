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«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

15 марта 2017, 09:08
24

«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня этого года.

«Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (24)
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STALKER27
1489559845
Потом будут локти кусать...
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Чермындыр
1489560150
Ну и правильно. В Динамо у него все получается, а в ЦСКА опять бы скорее всего на лавку присел
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Lev Aleks
1489562231
ну наконец то.....он наверное сам с облегчением выдохнул)
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stream15
1489562301
Зачем ему это динамо?
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Мары
1489562369
Да всё правильно Кирилл сделал.В Динамо у него перспективы.Там ему доверяют.А в ЦСКА опять неопределённость и возможная лавка.Зачем ему менять шило на мыло ? С Динамо выйдет из ФНЛ и станет основным голеодором клуба.С ЦСКА подобное под вопросом.
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Masteralex
1489564305
ну может быть и правильное решение, Чалова надо наигрывать, а Витю всё равно отдадут куда-нибудь в конце сезона, про Олонаре вообще молчу, хотя с такой политикой привлечения брёвен (Траоре, Олонаре, Страндберг) в состав, и Чалова просрут скоро
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red_blue_fury
1489567573
удачи Паня!!!! хороший боец...но Леня не увидел потенциал...жаль!!!
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Boniel+
1489572821
Политика Слуцкого была гнусной и трусливой.Начиная с Мамаева и кончая Панченко,он в этом промежутке мог привлечь Шатова,Смолова и не загубить большое количество игроков,которые в последствии удачно заиграли в других командах.А вот бездарного Головина будут держать до последнего...!Повторение с Алдонином.Лет семь держали этого ..удака и не видели,что этот "футболист"боялся мяча и за 90 минут игры мяч в ногах Алдонина находился не более 12 секунд!!!???Он очень боялся ошибиться,а когда ты без мяча ,вроде, и не при чём.А Слуцкий его ставил и ставил.И все разговоры,что Слуцкого хотят в"Лестере"или "Зените" всё это раздувают журналисты или его агенты.Дураков нет!И,если место и найдется для этого "специалиста",то только в ФНЛ!
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Pourport
1489577690
В след.сезоне коням 2 отвалит в ворота!)
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Kikujiro
1489587338
Кирюха,добро пожаловать официально!
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