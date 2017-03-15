«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня этого года.

«Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.