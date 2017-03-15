«Барселона» хочет вернуть Алькантару

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес признался, что клуб рассматривает вариант с возвращением полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии», сообщает Cadena Ser. Испанцев впечатлили действия футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (5:1).

Напомним, что 25-летний футболист покинул «Барселону» летом 2013 года. Он перешел в «Баварию» вслед за экс-тренером сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой. А в «Барселоне» он выступал с 2008 года.

Действующий контракт Алькантары с «Баварией» рассчитан до середины 2019 года.