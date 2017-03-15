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    «Барселона» хочет вернуть Алькантару

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес признался, что клуб рассматривает вариант с возвращением полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии», сообщает Cadena Ser. Испанцев впечатлили действия футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (5:1).

    Напомним, что 25-летний футболист покинул «Барселону» летом 2013 года. Он перешел в «Баварию» вслед за экс-тренером сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой. А в «Барселоне» он выступал с 2008 года.

    Действующий контракт Алькантары с «Баварией» рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 07:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 марта 2017, 15:54

      А, ПРИДУРКИ!!!! ОДУМАЛИСЬ ОПЯТЬ!!!!!
      БОШКАМИ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ ДУМАТЬ!!
      Отпустили реального полузащитника, а теперь - скупают всякий шлак по 30-35 млн!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 09:45

      Денег не хватит, это точно!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > zatonn 15 марта 2017, 13:31

      Эт не Бавария... барса себе может любого топ игрока покупать отличии от Баварии... кроме как ждать пока контракт игрока не закончится Бавария нечего не может

      0
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 09:29

      Спрашивается, на хрена его надо было продавать???

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2017, 09:21

      как в Баварии заиграл нужен стал это типа Зенита как только Могилевец заиграл в Ростове его обратно, а потом не нужен зато всякие Юсуповы и Кокашки играют

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