Эрерра получил двухматчевую дисквалификацию после встречи с «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча за красную карточку, полученную во время встречи 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1). Напомним, 27-летний испанец в первом тайме заработал два предупреждения и досрочно отправился с поля.

Двухматчевая дисквалификация футболиста обусловлена тем, что это удаление стало для Эрреры вторым в нынешнем сезоне. Последний раз испанец получал красную карточку в октябре 2016 года в матче против «Бернли» (0:0).

В текущем розыгрыше АПЛ Эррера провел на поле 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.