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  • Широков: «Я против видеоповторов и системы определения гола. Футбол 100 лет существовал без них»

Широков: «Я против видеоповторов и системы определения гола. Футбол 100 лет существовал без них»

14 марта 2017, 06:12
14

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о судействе арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0). Также Широков выступил против введения видеоповторов и системы определения гола в российском футболе.

«Действия арбитра, безусловно, привели к тому, что «Зенит» недополучил в некоторых моментах. Мне сложно с уверенностью говорить, насколько ошибся судья: для этого нужно было находиться на поле самому. Другое дело, что «Зенит» в ключевом для себя матче должен был сыграть иначе.

У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого — тишина. Но футбол 100 лет существовал без повторов. Он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат. Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Широков Роман
Комментарии (14)
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Нас Много
1489461367
А уж сколько лет футбол существовал без Широкова...
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Путник 13
1489466412
И денег таких не получали..
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семёнычев
1489471114
Когда 100 лет назад играли в футбол, то каждый игрок получал в конце месяца по мешка пшеницы и новые лапти Однако Ромка сам затеял с Денисовым бучу против Халка,за его зарплату... Непоследовательно))
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Klodus
1489471897
Кто-нибудь расскажите Широкову, что когда чемпионом команда становится из-за "ошибки" - это вообще-то плохо.
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neveldomha
1489473559
Я согласен. Нужно вернуться к мячам сто летней давности из кожи и со шнуровкой, чтобы в хороший дождик этим мячом хорошенечко приложится по романовой морде
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ijgjr
1489476605
это бред - все длжно прогрессировать - по твоему люди так и должны были жить в пещерах
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bset
1489477865
Я против электричества. Люди без него несколько тысяч лет существовали
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nemolod
1489478459
Это в дворовом футболе ошибки прекрасны! Но в матчах ,где решаются судьбы не только команд,но и игроков в отдельности,когда из-за таких вот "прекрасных" ошибок рушатся судьбы игроков,тренеров,болельщиков подобное должно быть просто ликвидировано,тем более что техническая возможность появилась! (Примеров много- в 1970,1986 годах на ЧМ сборная СССР из-за ошибок судей выбыла из плей-офф,в 1990 году на ЧМ Марадона забивает мяч рукой)
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NNNN-4
1489480290
Рома, комп за печку, мобилу в унитаз и иди кобылу запрягай, за дровами пора ехать...
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пряник929
1489482066
Ну так не мойся и в кустики ходи ..., как раньше... прогресс не стоит на месте. Алчность человечская привела к необходимости видеоповторов. Результат не должен зависеть от арбитра или кто его зарядил...
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