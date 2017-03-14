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    Широков: «Я против видеоповторов и системы определения гола. Футбол 100 лет существовал без них»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о судействе арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0). Также Широков выступил против введения видеоповторов и системы определения гола в российском футболе.

    «Действия арбитра, безусловно, привели к тому, что «Зенит» недополучил в некоторых моментах. Мне сложно с уверенностью говорить, насколько ошибся судья: для этого нужно было находиться на поле самому. Другое дело, что «Зенит» в ключевом для себя матче должен был сыграть иначе.

    У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого — тишина. Но футбол 100 лет существовал без повторов. Он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат. Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 06:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 марта 2017, 15:10

      Рома,ты отстой!Хоккей древнее,а видеоповторы там прижились!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 марта 2017, 12:24

      Не принимайте всерьез. Это же Рома Широков.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 марта 2017, 12:01

      Ну так не мойся и в кустики ходи ..., как раньше... прогресс не стоит на месте. Алчность человечская привела к необходимости видеоповторов. Результат не должен зависеть от арбитра или кто его зарядил...

      3
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 14 марта 2017, 11:31

      Рома, комп за печку, мобилу в унитаз и иди кобылу запрягай, за дровами пора ехать...

      4
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 марта 2017, 11:00

      Это в дворовом футболе ошибки прекрасны! Но в матчах ,где решаются судьбы не только команд,но и игроков в отдельности,когда из-за таких вот "прекрасных" ошибок рушатся судьбы игроков,тренеров,болельщиков подобное должно быть просто ликвидировано,тем более что техническая возможность появилась!
      (Примеров много- в 1970,1986 годах на ЧМ сборная СССР из-за ошибок судей выбыла из плей-офф,в 1990 году на ЧМ Марадона забивает мяч рукой)

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 марта 2017, 10:51

      Я против электричества. Люди без него несколько тысяч лет существовали

      3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 10:30

      это бред - все длжно прогрессировать - по твоему люди так и должны были жить в пещерах

      2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 14 марта 2017, 10:20

      Рома несет очередной бред

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2017, 09:39

      Я согласен. Нужно вернуться к мячам сто летней давности из кожи и со шнуровкой, чтобы в хороший дождик этим мячом хорошенечко приложится по романовой морде

      4
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      Рейтинг: +194

      Klodus 14 марта 2017, 09:11

      Кто-нибудь расскажите Широкову, что когда чемпионом команда становится из-за "ошибки" - это вообще-то плохо.

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