Широков: «Я против видеоповторов и системы определения гола. Футбол 100 лет существовал без них»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о судействе арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» (1:0). Также Широков выступил против введения видеоповторов и системы определения гола в российском футболе.

«Действия арбитра, безусловно, привели к тому, что «Зенит» недополучил в некоторых моментах. Мне сложно с уверенностью говорить, насколько ошибся судья: для этого нужно было находиться на поле самому. Другое дело, что «Зенит» в ключевом для себя матче должен был сыграть иначе.

У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого — тишина. Но футбол 100 лет существовал без повторов. Он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат. Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.