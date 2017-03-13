Бубнов заявил, что для «Спартака» нет гостевых матчей

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что болельщики «Спартака» создают атмосферу в гостевых матчах, позволяющую красно-белым чувствовать себя в этих играх как дома.

«Для «Спартака» вообще нет гостевых матчей в чемпионате России. За командой постоянно ездит такое количество болельщиков, что они в гостях чувствуют себя как дома. Не у одной команды нет такой поддержки, как у красно-белых. В этом смысле «Спартак» имеет привилегию. Но это не заслуга команды, а заслуга фанатского движения», – сказал Бубнов.

«Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.