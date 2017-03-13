Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов заявил, что для «Спартака» нет гостевых матчей

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что болельщики «Спартака» создают атмосферу в гостевых матчах, позволяющую красно-белым чувствовать себя в этих играх как дома.

    «Для «Спартака» вообще нет гостевых матчей в чемпионате России. За командой постоянно ездит такое количество болельщиков, что они в гостях чувствуют себя как дома. Не у одной команды нет такой поддержки, как у красно-белых. В этом смысле «Спартак» имеет привилегию. Но это не заслуга команды, а заслуга фанатского движения», – сказал Бубнов.

    «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 14 марта 2017, 11:33

      Да,Спартак должен играть каждый матч как решающий!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 14 марта 2017, 10:25

      Терек. Гостевой матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 марта 2017, 08:11

      А сколько местных болеют за Спартак, огромное количество! У нас в Краснодаре трибуны были почти на половину в красно-белых тонах!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > gosproektikabinet 14 марта 2017, 09:52

      Так я сам сорок лет болею за Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 14 марта 2017, 01:43

      Опять эксПерда в бубен била,
      Херню красиво говорила!?..
      Та лано, крендель из Масквы,
      "Спартаковцы -ведь пацаны?
      Давай, коли за гуж уж взялся
      "Ответь" , - чтоб только не усрался,
      Давай, сыграй в Европе лихо
      Спартак - скажи ,ты - не дерьмо! А-ту его!!"
      Ату его!

      Краснодар, Ростельмаш!
      Спасибо за игру!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 марта 2017, 00:30

      ЦСКА, Зенит, Локомотив, Ростов, Уфа -- Вот кому ещё проиграет Спартак!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Zeff 14 марта 2017, 00:33

      Утопия

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > ttter 14 марта 2017, 00:58

      Реальность. А вся Прибалтика будет российской.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 14 марта 2017, 09:12

      Терек и Амкар своего не упустят.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Zeff 14 марта 2017, 13:25

      А уж Зенитовский список ближайших фиаско даже арифметике разложить не под силу :Цыган уже лишний, судьи- тираны, вообщем ничего нового, как всегда-виноват у вас Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 13 марта 2017, 23:53

      Так было, есть и будет по ныне веков!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > solyh-1962 14 марта 2017, 14:12

      "ныне и присно и во веки веков" - иначе как-то не по-русски звучит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 > kotmyshka 14 марта 2017, 14:32

      Я так и хотел сказать, спасибо, что добавил краски!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 13 марта 2017, 23:53

      Миллер и Митрофанов, такие факты уже просто невозможно опровергнуть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 13 марта 2017, 23:46

      Здесь я не согласен с уважаемым футбольным экспертом-если бы Спартак плелся в хвосте таблицы с унылой игрой,никакие фанатские движения не организовали бы выезд 10-15 тысяч болельщиков,как в Краснодар !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > Евгений Лесников 14 марта 2017, 00:22

      За последние 15 лет, Спартак, где только не плелся...и в середине турнирной болтался и в хвосте...только, что, не вылетел в ПФЛ!
      И всегда, многочисленная армия болельщиков приходила поддержать этот клуб как на домашних играх, так и на выездных!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 марта 2017, 23:46

      Ну да, это же не мифические N-миллионные болелы зенита )))

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 13 марта 2017, 23:36

      Все-таки это заслуга в большей степени команды с Великой историей!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11