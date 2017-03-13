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Бубнов заявил, что для «Спартака» нет гостевых матчей

13 марта 2017, 23:25
22

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что болельщики «Спартака» создают атмосферу в гостевых матчах, позволяющую красно-белым чувствовать себя в этих играх как дома.

«Для «Спартака» вообще нет гостевых матчей в чемпионате России. За командой постоянно ездит такое количество болельщиков, что они в гостях чувствуют себя как дома. Не у одной команды нет такой поддержки, как у красно-белых. В этом смысле «Спартак» имеет привилегию. Но это не заслуга команды, а заслуга фанатского движения», – сказал Бубнов.

«Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (22)
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nikovitek
1489437362
Все-таки это заслуга в большей степени команды с Великой историей!
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ufos73
1489437978
Ну да, это же не мифические N-миллионные болелы зенита )))
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Евгений Лесников
1489437998
Здесь я не согласен с уважаемым футбольным экспертом-если бы Спартак плелся в хвосте таблицы с унылой игрой,никакие фанатские движения не организовали бы выезд 10-15 тысяч болельщиков,как в Краснодар !
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Павелий
1489438403
Миллер и Митрофанов, такие факты уже просто невозможно опровергнуть!
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solyh-1962
1489438429
Так было, есть и будет по ныне веков!!!
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Zeff
1489440610
ЦСКА, Зенит, Локомотив, Ростов, Уфа -- Вот кому ещё проиграет Спартак!
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GoLenaStop
1489445001
Опять эксПерда в бубен била, Херню красиво говорила!?.. Та лано, крендель из Масквы, "Спартаковцы -ведь пацаны? Давай, коли за гуж уж взялся "Ответь" , - чтоб только не усрался, Давай, сыграй в Европе лихо Спартак - скажи ,ты - не дерьмо! А-ту его!!" Ату его! Краснодар, Ростельмаш! Спасибо за игру!!!
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Опорник84
1489468309
А сколько местных болеют за Спартак, огромное количество! У нас в Краснодаре трибуны были почти на половину в красно-белых тонах!
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mgordeev
1489476305
Терек. Гостевой матч
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agrmark
1489480419
Да,Спартак должен играть каждый матч как решающий!!!
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