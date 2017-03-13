Шалимов: «Хватит ли сил на «Сельту»? Мы это поймем только после матча с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1). По словам специалиста, его подопечные провели два равных тайма.

«Игра отобрала столько же нервов, сколько и всегда. Остались вдесятером, на последних минутах было тяжело. Ранняя замена? Все-таки, когда через два на третий игра, мы должны думать о ротации. Третья замена была вызвана усталостью Клаэссона. Мы выпустили Окриашвили, чтобы он дал больше движения. Мы не думаем о том, что кто-то может получить травму.

Интенсивности сегодня не было. «Локомотив» не заставлял сегодня много бегать. Не скажу, что игра была интенсивной. Не согласен, что мы выдали два разных тайма. В первом тайме у нас тоже были хорошие моменты. Таймы равные. Во второй половине мы играли по счету. Хватит ли сил на «Сельту»? Мы это поймем только после матча с «Сельтой», – сказал Шалимов в эфире канала «Наш футбол».

«Краснодар» вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.