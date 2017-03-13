Семенов признал закономерность ничейного результата с «Ростовом»

К сожалению Терентьев и Киреев показали игру очень далекую от игры основного состава, и этот матч по факту стал жертвой подготовки игры к МЮ, Калачев то мог играть этот матч, но пробовали найти игру без него, и по факту так и не нашли.
Вышел Калачев игра сразу же оживилась, вышел бы еще на минут 15 раньше вероятность победы значительно увеличилась, но пока не до Терека, МЮ, МЮ, МЮ.
Хотя там шансы больше призрачные, как бы это не было грустно констатировать.
Защитник «Терека» Андрей Семенов признал справедливость ничейного результата во встрече 19-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». Напомним, что матч закончился со счетом 0:0.
– Думаю, ничья – закономерный результат. «Ростов» был лучше приспособлен к этому полю. В первом тайме мы еще пытались играть в футбол, но было много обрезов, не вынужденных ошибок. Из-за этого стали действовать скованно, и игра во втором тайме испортилась. Были мысли только о сохранении ничейного результата.
– По игре с «Манчестером», наверное, уже видели, какое поле в Ростове?
– Все понимали, на каком поле предстоит играть. Но это плохо и для «Ростова», так как это играющая команда, которая хочет играть в футбол. Сегодня выиграла бы команда, которая выиграла борьбу. Никто не выиграл – результат закономерен.