Семенов признал закономерность ничейного результата с «Ростовом»

Защитник «Терека» Андрей Семенов признал справедливость ничейного результата во встрече 19-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». Напомним, что матч закончился со счетом 0:0.

– Думаю, ничья – закономерный результат. «Ростов» был лучше приспособлен к этому полю. В первом тайме мы еще пытались играть в футбол, но было много обрезов, не вынужденных ошибок. Из-за этого стали действовать скованно, и игра во втором тайме испортилась. Были мысли только о сохранении ничейного результата.

– По игре с «Манчестером», наверное, уже видели, какое поле в Ростове?

– Все понимали, на каком поле предстоит играть. Но это плохо и для «Ростова», так как это играющая команда, которая хочет играть в футбол. Сегодня выиграла бы команда, которая выиграла борьбу. Никто не выиграл – результат закономерен.