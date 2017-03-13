Суарес: «Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 27-го тура Примеры против «Депортиво» (1:2). Напомним, уругвайский форвард стал автором единственного гола своей команды в этом матче.

«Мы прекрасно понимали, что сегодня придется тяжело. Но мы дали сопернику немного пространства, и он дважды этим воспользовался. Всегда есть над чем работать. Это футбол: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Усталость после матча с «ПСЖ» сказалась, но мы не собираемся опускать руки. Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки», – сказал футболист.

«Барселона» расположилась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.