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    Суарес: «Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 27-го тура Примеры против «Депортиво» (1:2). Напомним, уругвайский форвард стал автором единственного гола своей команды в этом матче.

    «Мы прекрасно понимали, что сегодня придется тяжело. Но мы дали сопернику немного пространства, и он дважды этим воспользовался. Всегда есть над чем работать. Это футбол: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Усталость после матча с «ПСЖ» сказалась, но мы не собираемся опускать руки. Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки», – сказал футболист.

    «Барселона» расположилась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    13.03.2017 01:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 марта 2017, 09:10

      понятно

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