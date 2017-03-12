Примера. «Барселона» на выезде проиграла «Депортиво»

В рамках 27-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле обыграл «Барселону». В составе хозяев голами отметились Хоселу и Алекс Бергантиньос. У каталонцев взятием ворот отметился Луис Суарес.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, однако ближайший преследователь сине-гранатовых – «Реал» имеет две игры в запасе. «Депортиво» расположился на 15-й строчке.

Испания. Примера. 27-й тур

Депортиво – Барселона – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хоселу, 40; 1:1 – Суарес, 46; 2:1 – Бергантиньос, 74.

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