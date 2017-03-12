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    Примера. «Барселона» на выезде проиграла «Депортиво»

    В рамках 27-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле обыграл «Барселону». В составе хозяев голами отметились Хоселу и Алекс Бергантиньос. У каталонцев взятием ворот отметился Луис Суарес.

    «Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании, однако ближайший преследователь сине-гранатовых – «Реал» имеет две игры в запасе. «Депортиво» расположился на 15-й строчке.

    Испания. Примера. 27-й тур

    Депортиво – Барселона – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хоселу, 40; 1:1 – Суарес, 46; 2:1 – Бергантиньос, 74.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 20:04
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 марта 2017, 00:27

      эти два пидараза (немар и пес зубастый) так извратили футбол, что тошно смотреть. Посмотрел назначенные пенальти в ворота псжиров, и ахуел... судья гандон конченый, а эти два пидараза симулянты херовы

      0
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > abhvfdtcn 13 марта 2017, 09:26

      Ну ну,с твоим то Реалом.Которые судье сумку подарили.)
      А про Роналду не хочешь поговорить?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес > abhvfdtcn 15 марта 2017, 13:17

      И что, все равно бы барса прошла. В Ла Лиге Реал судьи продвигают.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 марта 2017, 21:30

      Всего лишь 2 пенек не хватило...

      2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 марта 2017, 21:25

      нежданчик

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 марта 2017, 20:50

      Без какого Неймара, укурки??
      Просто - опять в центре вышли говнопокупки.. Гомеш, Алькасер, Суарез..

      0
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > Protosser 13 марта 2017, 09:26

      +

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 марта 2017, 20:38

      Без неймара барса ноль

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 12 марта 2017, 20:34

      Без одного нападающего команда абсолютно 0.Как РЕАЛ выдержал без БЭЙЛА ?Эх бар-суки

      -1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 марта 2017, 20:31

      Эмоционально не потянули игру.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 марта 2017, 20:31

      Свою судью не брали с собой что ли?

      2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > nelez 12 марта 2017, 20:38

      я бы ставил тебе +

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > dinar7777dinar 12 марта 2017, 20:52

      ахаха, смешно слышать про ныряния и симуляции от фаната команды, где только вратарь не ныряет и не симулирует на поле :)

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 12 марта 2017, 20:30

      Эмоций не было

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 20:30

      Неймар с Псж был лучшим,но это же Барселона!Они должны были второй состав выставить(основе дать отдых) и раскатать Депор.Мне кажется загнали команду.Теперь поймут что чемпионат проигран и будут драться тольго в лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX > dinar7777dinar 12 марта 2017, 21:51

      а если реал их чпокнет??? играть ведь в мадриде!!

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