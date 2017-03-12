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    Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» в матче 19-го тура РФПЛ (1:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит жаловаться на работу арбитров.

    Отметим, что на седьмой минуте встречи главный судья Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    – Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?

    – Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала.

    «Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

    После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» остался на втором месте.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.03.2017 16:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +11234

      alp 12 марта 2017, 19:02

      ничего такого конечно не произошло. просто на засчитали 2 гола.

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      Рейтинг: +192

      LINED 12 марта 2017, 18:03

      А с чего это зенит на втором месте остался? ЦСКА второй, алё

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > LINED 12 марта 2017, 20:42

      с какого это перепугу ЦСКА второй??? По забитым и пропущены у Зенита больше

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > spartak_88 12 марта 2017, 22:23

      Сначала судят по очным встречам, а уже потом по разнице мячей

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > LINED 13 марта 2017, 20:27

      по очным встречам ничья)) если ты не знал)) по этому и говорю

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      Рейтинг: +192

      LINED > spartak_88 13 марта 2017, 23:20

      Это да, но ЦСКА в гостях гол забил, поэтому он второй

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > LINED 14 марта 2017, 06:48

      тут нету такого гол в гостях или дома)) этого правила нет

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      Рейтинг: +192

      LINED > spartak_88 14 марта 2017, 16:40

      зайди на официальный сайт рфпл да посмотри на таблицу

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      Рейтинг: +192

      LINED > spartak_88 14 марта 2017, 16:44

      РЕГЛАМЕНТ РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер - Лиги сезона 2016-2017 гг.
      Статья 17. Определение мест команд
      Пункт 3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
      - по наибольшему числу побед во всех Матчах;
      - по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
      - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
      - по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
      - по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 17:47

      Гаджи прав,всё это в пользу бедных,а к Зениту это точно не относится.Позор команде с неограниченным составом(по меркам бссср) не брать чемпионство два года подряд.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2017, 17:43

      они уже давно ориентацию потеряли купаясь в миллионах евро и насрать им на команду на город разве кто поверит что Жирков или Кокорин будут убиваться на поле за питерских, а клоун Дзюба только и умеет давать инвертю и хохмить и таким доверяют капитанские повязки и места в основном составе, позор! сколько можно терпеть этот говняный футбол куда смотрит руководство чего ждут

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2017, 17:15

      Золотые слова. С таким составом и ресурсом, Амкар нужно проходить не глядя на судей.

      1
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      Рейтинг: +6306

      порт 12 марта 2017, 17:09

      Не назначенный пенальти, не засчитанный первый мяч, не засчитанный второй мяч, и после этого "Зенит" не должен ориентироваться на судью?

      3
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      Рейтинг: +7812

      BarStep 12 марта 2017, 16:51

      Если команда на протяжении нескольких матчей показывает не вразумительную игру - здесь два варианта: или игроки сливают тренера, или тренер не туда натренировал..., но судейкам до этого какое нахрен дело....

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой > BarStep 12 марта 2017, 17:14

      Игрочишки сливают тренеришку,чего тут не понятного)
      Но меняй тренера не меняй,игрочишки остануться и до ЧМ 2018 ничего с ними не будет.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 12 марта 2017, 16:33

      .комментатор который в открытую топит за зенит и то не сразу понял в чем дело .очень спорный момент . посмотрев несколько повторов гол скорее был .

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      Рейтинг: +185

      Shinra 12 марта 2017, 16:31

      Правильно всё сказал. То, что судья чудак на букву "м", не отменяет факта, что Зенит сейчас показывает отнюдь не лучшую игру.

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      Рейтинг: +295

      ильиных 12 марта 2017, 16:25

      Нытики бля, отменили чистый гол,дак это была седьмая минута,хули вы за 83 минуты так нихуя и не сделали.Постоянно на сюдью прыгают,базарят,играйте в футбол и забивайте голы,не надо ждат ,когда вы будете бить очередной, халявный пендаль. Шлюхи. Бдядь был на стадионе,смотреть противно.

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      Рейтинг: +7812

      BarStep > ильиных 12 марта 2017, 16:43

      Ты чего паря так разнервничался? Конкуренты проиграли... можешь спокойно попить чайку, или чего еще...

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