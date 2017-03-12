Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» в матче 19-го тура РФПЛ (1:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит жаловаться на работу арбитров.

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный судья Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?

– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала.

«Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» остался на втором месте.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?