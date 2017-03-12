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Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство»

12 марта 2017, 16:01
22

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» в матче 19-го тура РФПЛ (1:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит жаловаться на работу арбитров.

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный судья Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?

– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала.

«Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

После данного результата «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» остался на втором месте.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (22)
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slavа0508
1489325036
Да прав на все 100
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ильиных
1489325143
Нытики бля, отменили чистый гол,дак это была седьмая минута,хули вы за 83 минуты так нихуя и не сделали.Постоянно на сюдью прыгают,базарят,играйте в футбол и забивайте голы,не надо ждат ,когда вы будете бить очередной, халявный пендаль. Шлюхи. Бдядь был на стадионе,смотреть противно.
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Shinra
1489325506
Правильно всё сказал. То, что судья чудак на букву "м", не отменяет факта, что Зенит сейчас показывает отнюдь не лучшую игру.
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спартач 23рус
1489325620
.комментатор который в открытую топит за зенит и то не сразу понял в чем дело .очень спорный момент . посмотрев несколько повторов гол скорее был .
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порт
1489327797
Не назначенный пенальти, не засчитанный первый мяч, не засчитанный второй мяч, и после этого "Зенит" не должен ориентироваться на судью?
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la verdad
1489328132
Золотые слова. С таким составом и ресурсом, Амкар нужно проходить не глядя на судей.
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Garrincha58
1489329836
они уже давно ориентацию потеряли купаясь в миллионах евро и насрать им на команду на город разве кто поверит что Жирков или Кокорин будут убиваться на поле за питерских, а клоун Дзюба только и умеет давать инвертю и хохмить и таким доверяют капитанские повязки и места в основном составе, позор! сколько можно терпеть этот говняный футбол куда смотрит руководство чего ждут
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Gullit 76
1489330059
Гаджи прав,всё это в пользу бедных,а к Зениту это точно не относится.Позор команде с неограниченным составом(по меркам бссср) не брать чемпионство два года подряд.
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LINED
1489331021
А с чего это зенит на втором месте остался? ЦСКА второй, алё
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alp
1489334532
ничего такого конечно не произошло. просто на засчитали 2 гола.
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