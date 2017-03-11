Кака предложил Неймару сменить первую букву имени

Нападающий «Орландо Сити» Рикардо Кака считает, что для завоевания индивидуальных наград форварду «Барселоны» Неймару необходимо изменить надпись в паспорте.

«Выступлениями за «Барселону» он убедил меня в том, что в будущем он станет лучшим игроком мира. К слову, если он изменит первую букву имени на «р», шансов будет больше. Имена великих игроков в истории сборной Бразилии начинались на «р», — цитирует футболиста R7.

В прошлом сезоне МЛС Кака забил девять голов в 24-х матчах.