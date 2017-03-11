Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кака предложил Неймару сменить первую букву имени

    Нападающий «Орландо Сити» Рикардо Кака считает, что для завоевания индивидуальных наград форварду «Барселоны» Неймару необходимо изменить надпись в паспорте.

    «Выступлениями за «Барселону» он убедил меня в том, что в будущем он станет лучшим игроком мира. К слову, если он изменит первую букву имени на «р», шансов будет больше. Имена великих игроков в истории сборной Бразилии начинались на «р», — цитирует футболиста R7.

    В прошлом сезоне МЛС Кака забил девять голов в 24-х матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 12 марта 2017, 08:04

      Кто бы Каке объяснил, что у него за фамилия....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 12 марта 2017, 03:53

      Реймарьо) ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 марта 2017, 03:14

      шуточки из маршруточки 8D

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 12 марта 2017, 03:02

      )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 марта 2017, 02:57

      КАКАн жжжёт!!!! свою не читал)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 марта 2017, 02:34

      Можно на Г сменить) а Кака не смотря на шутки про его фамилию, всё равно один из величайших игроков сборной Бразилии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 12 марта 2017, 01:38

      КАКА, ты себе фамилию подправь, а потом будешь другим советовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 марта 2017, 01:38

      А ему Кака по ходу нужно 1 и 3 менять :-)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин > NEMETSRUS 12 марта 2017, 02:02

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 марта 2017, 01:29

      Может вообще сменить погоняло на Пеле ..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 12 марта 2017, 01:01

      у нас уже один реймер сидит, лучше не надо менять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11