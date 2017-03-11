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Кака предложил Неймару сменить первую букву имени

11 марта 2017, 22:13
24

Нападающий «Орландо Сити» Рикардо Кака считает, что для завоевания индивидуальных наград форварду «Барселоны» Неймару необходимо изменить надпись в паспорте.

«Выступлениями за «Барселону» он убедил меня в том, что в будущем он станет лучшим игроком мира. К слову, если он изменит первую букву имени на «р», шансов будет больше. Имена великих игроков в истории сборной Бразилии начинались на «р», — цитирует футболиста R7.

В прошлом сезоне МЛС Кака забил девять голов в 24-х матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бразилия Барселона Орландо Сити
Комментарии (24)
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Fju-2
1489260084
Самые важные скиллы у футболистов - это причёска и начальная буква.
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Shpion23
1489261368
А Как Пеле, Зико и Гарринчу зовут?
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Asbjorn
1489261486
Я сначала про другую букву подумал
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Хотел же ставить на ничью
1489271911
КАКА, ты себе фамилию подправь, а потом будешь другим советовать.
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loko-the_best
1489275279
Можно на Г сменить) а Кака не смотря на шутки про его фамилию, всё равно один из величайших игроков сборной Бразилии
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СашкаГуров
1489276642
КАКАн жжжёт!!!! свою не читал)))))
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STALKER27
1489276946
)))
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h3LL1k
1489277671
шуточки из маршруточки 8D
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MrRonRSM
1489280006
Реймарьо) ))
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hunta
1489295058
Кто бы Каке объяснил, что у него за фамилия....
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