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    Полузащитник «Герты» Вайзер симулировал фол после того, как ударил Дембеле по лицу

    Встреча 24-го тура Бундеслиги между «Гертой» и «Боруссией» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    На 90-й минуте нападающий дортмундцев Усмане Дембеле получил желтую карточку в результате инцидента с участием хавбека «Герты» Митчелла Вайзера. Немец выбил мяч, задев рукой лицо Дембеле, после чего изобразил нарушение правил.

    В текущем сезоне национального чемпионата экс-футболист «Баварии» забил один гол в 12-ти матчах. «Герта» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    11.03.2017 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 марта 2017, 21:32

      Клоун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 11 марта 2017, 20:25

      Ну зачем они так позорятся??)

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