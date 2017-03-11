Полузащитник «Герты» Вайзер симулировал фол после того, как ударил Дембеле по лицу

Встреча 24-го тура Бундеслиги между «Гертой» и «Боруссией» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 90-й минуте нападающий дортмундцев Усмане Дембеле получил желтую карточку в результате инцидента с участием хавбека «Герты» Митчелла Вайзера. Немец выбил мяч, задев рукой лицо Дембеле, после чего изобразил нарушение правил.

В текущем сезоне национального чемпионата экс-футболист «Баварии» забил один гол в 12-ти матчах. «Герта» занимает пятое место в турнирной таблице.