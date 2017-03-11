Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лион» готов отпустить Лаказетта в другой клуб за 60 миллионов

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, которого в своих рядах хотят видеть несколько европейских грандов, покинет клуб за сумму не менее 60 миллионов евро. Именно такую стоимость на 25-летнего игрока установило руководство «ткачей».

    Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Ювентуса».

    В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 28 голов и четыре результативные передачи в 33-х поединках.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 марта 2017, 14:39

      Побойтесь бога он и 25 млн. не стоит.Я не понимаю что в этом списке делает Дортмунд в Германии умеют считать деньги в отличии от Англии если Олас провернет эту сделку это будет гениальный успех для Лиона и большой провал для тех кто его купит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11