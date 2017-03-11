«Лион» готов отпустить Лаказетта в другой клуб за 60 миллионов

Побойтесь бога он и 25 млн. не стоит.Я не понимаю что в этом списке делает Дортмунд в Германии умеют считать деньги в отличии от Англии если Олас провернет эту сделку это будет гениальный успех для Лиона и большой провал для тех кто его купит.
Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, которого в своих рядах хотят видеть несколько европейских грандов, покинет клуб за сумму не менее 60 миллионов евро. Именно такую стоимость на 25-летнего игрока установило руководство «ткачей».
Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Ювентуса».
В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 28 голов и четыре результативные передачи в 33-х поединках.