«Лион» готов отпустить Лаказетта в другой клуб за 60 миллионов

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, которого в своих рядах хотят видеть несколько европейских грандов, покинет клуб за сумму не менее 60 миллионов евро. Именно такую стоимость на 25-летнего игрока установило руководство «ткачей».

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 28 голов и четыре результативные передачи в 33-х поединках.