Каранка: «Моуринью – лучший тренер в мире, а не Гвардиола»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» выразил мнение, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не является лучшим специалистом среди тренеров.

«На мой взгляд, Гвардиола не является лучшим тренером в мире. Лучший – Жозе Моуриньо. Он доказывал это в «Порту», «Интере», «Реале» и теперь в «Манчестер Юнайтед».

Моуринью в начале этого сезона многие критиковали, но он уже выиграл вместе с «МЮ» два трофея. Гвардиоле нужно победить в АПЛ, чтобы доказать, что он также является одним из лучших», – заявил Каранка.

Стоит отметить, что Каранка работал ассистентом Моуринью в «Реале».