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    Каранка: «Моуринью – лучший тренер в мире, а не Гвардиола»

    Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» выразил мнение, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не является лучшим специалистом среди тренеров.

    «На мой взгляд, Гвардиола не является лучшим тренером в мире. Лучший – Жозе Моуриньо. Он доказывал это в «Порту», «Интере», «Реале» и теперь в «Манчестер Юнайтед».

    Моуринью в начале этого сезона многие критиковали, но он уже выиграл вместе с «МЮ» два трофея. Гвардиоле нужно победить в АПЛ, чтобы доказать, что он также является одним из лучших», – заявил Каранка.

    Стоит отметить, что Каранка работал ассистентом Моуринью в «Реале».

    Источник: FourFourTwo

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    11.03.2017 10:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 марта 2017, 23:45

      До жопы все это... пускай один один возьмет Мидлсбро, а другой Сандерленд, и там покажут и докажут кто действительно лучший... или хотя бы кто из них тренер, а не мотиватор!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 марта 2017, 12:39

      Чего достиг Мауриньо с МЮ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > Павел Амурский 11 марта 2017, 18:17

      Выиграл кубок английской лиги.
      А чего достиг Гвардиола с ман сити?

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 11 марта 2017, 12:39

      Конте смеется в сторонке:-)...ну-ну проверим скоро!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 марта 2017, 12:10

      Бердыев-лучший в Мире!

      5
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 марта 2017, 11:56

      Ни тот, ни другой

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 марта 2017, 11:45

      Маур лучший!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 марта 2017, 11:32

      Я не поклонник ни Моуриньо , ни Гвардиолы, но если сравнивать их работу в Испании то Гвардиола с Барсой добился куда большего чем Моуриньо с Реалом... Во времена Гвардиолы Барса же по кулдауну Реал наказывала... И сейчас Ман Сити идет выше чем МЮ и в очной встрече в чемпе Сити в гостях вынес МЮ, а по сему делаю вывод , что Каранка - балабол...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > АртурZaСМ 11 марта 2017, 11:46

      у каждой стороны две медали... Гвариола, что в Барсу что в Баварии приходил в хорошо отлаженную систему, где оставалось только довести все до ума( а в баварии так вообще можно было продолжать играть после Хайнкеса, который сделал там команду-мечту, а он не смог толком там ни чего сделать потому, что в Европе провалился с Баварией по всем статьям, а в Герминии команд уровная Баварии уже давно нет потому, что Бавария скупает у конкурентов топовых игроков)
      Моур же приходя в каждый чемпионат делал команду заново! что в Порту, где был ограничен в финансах(и между прочим выйграл с Порту ЛЧ и кубок УЕФА) что в Челси(команда до него даже середняком не была) что в Интере(где ему досталась разобранная команда пенсионеров) и сейчас в МЮ, где ему досталась команда с туевой кучей новичков, которые не могли даже сыграться между собой пока он не пришел... сейчас МЮ уже не тот, который проигрывал МС... пожалуй единственный клуб в котором он провалился - это был Реал! как ни крути с такой оравой звезд не каждый может справится, но Моур топовый тренер, который приходил и делал команду для себя и под себя, которая способна давать результат, что не скажешь о Гвардиоле... Он достиг многого только в Барсе, которая ему досталась от Райкарда, который уже тогда заложил начало тики таки, а Пеп довел до ума его наработки... так что эти два тренера одного уровня, но не думаю что Гвардиола смог бы выйграть ЛЧ с Порту...

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      Рейтинг: +139

      DS7 > RedGreenHooligan 11 марта 2017, 14:45

      Во всём согласен, кроме Челси. Со времён Виалли, а дальше Раньери, и только потом Моуриньо, Челси считался отличной командой. К тому же довольно регулярно играли в ЛЧ. Так что "команда до него даже середняком не была" вообще неверно.

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      Рейтинг: +43

      MU777 > RedGreenHooligan 11 марта 2017, 18:20

      Провалился в Реале???
      Он выиграл с ними чемпионат. Впервые за долгие годы вывел их в 1/8 лиги чемпионов и впервые за много лет выиграл кубок короля!
      В то же время прервал гегемонию барсы в том числе в очных встречах!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MU777 11 марта 2017, 20:16

      относительно того, что сделал Гвардиола в этот же период в барсе - это был провал... за 3 года взял с Реалом только 4 титула, это очень мало!

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 11 марта 2017, 10:51

      Кек лол корвалол

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