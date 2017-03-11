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  • Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»

Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»

11 марта 2017, 10:21
11

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита». Специалист подчеркнул, что пермская команда способна отобрать очки у сине-бело-голубых.

«С «Зенитом» нам надо играть более качественно и зрелищно. Соперник обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас нет шансов. В «Амкаре» достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для того, чтобы выиграть или сыграть вничью», – сказал Гаджиев.

Напомним, что матч «Амкар» – «Зенит» пройдет в Перми 12 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (11)
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zra78
1489217025
Чуть более?! Старый из ума выжил уже
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Beshanai_svin
1489219358
Верить, конечно, надо. Но ляпнуть такое всё-равно, что сказать: "Москва немного больше Перми по численности населения, и зарплаты там чуть-чуть повыше."

А так, конечно, удачи Амкару в этом матче! Только она им и поможет.
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порт
1489219796
Девять человек в защиту, и ждать своего шанса.
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Ортапед
1489225509
Зенит -команда чемпион.но последнее время ни как не может найти свою игру. Зенит - 2:0.
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Cant Stop
1489229404
ага.. совсем чуть чуть
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Garrincha58
1489229852
все правильно сказал Гаджи Муслимович по уровню мастерства Амкар не намного слабее нынешних миллионеров Зенита за исключением Данни и Жулиано остальных можно смело продавать
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Zeff
1489235553
"Чуть более", как раз на 4:1 хватит.
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alp
1489237426
амкар будет играть в автобус.
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