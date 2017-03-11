Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита». Специалист подчеркнул, что пермская команда способна отобрать очки у сине-бело-голубых.

«С «Зенитом» нам надо играть более качественно и зрелищно. Соперник обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас нет шансов. В «Амкаре» достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для того, чтобы выиграть или сыграть вничью», – сказал Гаджиев.

Напомним, что матч «Амкар» – «Зенит» пройдет в Перми 12 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.