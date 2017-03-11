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    Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита». Специалист подчеркнул, что пермская команда способна отобрать очки у сине-бело-голубых.

    «С «Зенитом» нам надо играть более качественно и зрелищно. Соперник обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас нет шансов. В «Амкаре» достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для того, чтобы выиграть или сыграть вничью», – сказал Гаджиев.

    Напомним, что матч «Амкар» – «Зенит» пройдет в Перми 12 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    11.03.2017 10:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11234

      alp 11 марта 2017, 16:03

      амкар будет играть в автобус.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 15:32

      "Чуть более", как раз на 4:1 хватит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2017, 13:57

      все правильно сказал Гаджи Муслимович по уровню мастерства Амкар не намного слабее нынешних миллионеров Зенита за исключением Данни и Жулиано остальных можно смело продавать

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 марта 2017, 13:50

      ага.. совсем чуть чуть

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 11 марта 2017, 12:45

      Зенит -команда чемпион.но последнее время ни как не может найти свою игру. Зенит - 2:0.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6306

      порт 11 марта 2017, 11:09

      Девять человек в защиту, и ждать своего шанса.

      2
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 11 марта 2017, 11:02

      Верить, конечно, надо. Но ляпнуть такое всё-равно, что сказать: "Москва немного больше Перми по численности населения, и зарплаты там чуть-чуть повыше."


      А так, конечно, удачи Амкару в этом матче! Только она им и поможет.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 11 марта 2017, 10:23

      Чуть более?! Старый из ума выжил уже

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > zra78 11 марта 2017, 10:26

      наоборот красава надо верить в своих игроков!

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > zra78 11 марта 2017, 11:15

      у.т.м.н.х.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > MURAD F. A. 11 марта 2017, 15:35

      У него твой настоящий х..?

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