Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» и другие результаты

В матче 24-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:0. Дубль в составе мюнхенского клуба оформил нападающий Роберт Левандовски.

С учетом поражения, которое от «Вольфсбурга» потерпел идущий вторым «РБ Лейпциг» (0:1), действующий чемпион Германии укрепил лидерство в турнирной таблице до 10 очков.

В других встречах тура дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Герте», «Дармштадт» дома оказался сильнее «Майнца», «Фрайбург» поделил очки с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Бавария – Айнтрахт – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 38; 2:0 – Коста, 41; 3:0 – Левандовски, 55.

Герта – Боруссия Д – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Калу, 11; 1:1 – Обамеянг, 55; 2:1 – Платтенхардт, 71.

Дармштадт – Майнц – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сулу, 5; 2:0 – Сэм, 12 (с пенальти); 2:1 – Квайсон, 45.

Удаления: Вранич, 56 – Белль, 90.

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гомес, 9.

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Филипп, 56; 1:1 – Крамарич, 60.

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