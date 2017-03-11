Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» и другие результаты

    В матче 24-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:0. Дубль в составе мюнхенского клуба оформил нападающий Роберт Левандовски.

    С учетом поражения, которое от «Вольфсбурга» потерпел идущий вторым «РБ Лейпциг» (0:1), действующий чемпион Германии укрепил лидерство в турнирной таблице до 10 очков.

    В других встречах тура дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Герте», «Дармштадт» дома оказался сильнее «Майнца», «Фрайбург» поделил очки с «Хоффенхаймом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 38; 2:0 – Коста, 41; 3:0 – Левандовски, 55.

    Герта – Боруссия Д – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калу, 11; 1:1 – Обамеянг, 55; 2:1 – Платтенхардт, 71.

    Дармштадт – Майнц – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сулу, 5; 2:0 – Сэм, 12 (с пенальти); 2:1 – Квайсон, 45.

    Удаления: Вранич, 56 – Белль, 90.

    РБ Лейпциг – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гомес, 9.

    Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 56; 1:1 – Крамарич, 60.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 марта 2017, 21:43

      Чудит так много дортмунт!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11