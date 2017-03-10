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    Кокорин: «По поводу отсутствия голов не переживаю. Главное – догнать «Спартак»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром». Также форвард выразил мнение, что петербургской команде по силам догнать лидирующего в турнирной таблице «Спартак».

    – Мы знаем, что пермяки дома играют очень здорово и мало пропускают. Можно сказать, что это их конек. Думаю, секрет в том, что команда старается играть в первую очередь надежно сзади, демонстрируя оборонительный футбол. Тем не менее главная наша задача – не пропустить от «Амкара»

    – Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

    – Нет, никаких переживаний нет. Главное – чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать не столь важно.

    – По силам ли «Зениту» догнать «Спартак»?

    – Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно–белых много непростых матчей.

    – ЦСКА сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

    – Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по–прежнему дух победителей.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 12:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 23:12

      Голы забивать-это не на машине гонять!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 22:12

      так, бл.., чтобы догнать в том числе и ты забивать должен... а не о мамаеве и бентли своем думать...

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 10 марта 2017, 21:12

      Да с твоим поведением только Еременко догнать осталось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 марта 2017, 18:17

      Как же вы их догоните если ни ты ни Дзюба не будете забивать? Типа, футбол игра коллективная, кто-то да забьет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2017, 16:14

      В Зените задача стоит обогнать Спартак.

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 марта 2017, 16:09

      Да, я догнать готов,
      Даже если без голов...
      Хорошо, что ты не играл за Ростов

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 марта 2017, 15:53

      Стало быть,Зенит играет вдесятером....

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma > yorgenbarenz 10 марта 2017, 18:17

      Супер комментарий!

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 10 марта 2017, 15:49

      Зачем такие новости писать? Чтобы сразу стало понятно что он попал туда за бабки а не зато что нападающий в 18 матчах 3 гола,вот это результат((( стыдно (

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 марта 2017, 15:00

      По поводу голов не переживаю,главное что бы забивали команда,а я получал свои миллионы(с)

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      Рейтинг: +10

      go_druzhko 10 марта 2017, 14:53

      кто такой кокорин?

      0
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