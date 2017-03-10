Кокорин: «По поводу отсутствия голов не переживаю. Главное – догнать «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром». Также форвард выразил мнение, что петербургской команде по силам догнать лидирующего в турнирной таблице «Спартак».

– Мы знаем, что пермяки дома играют очень здорово и мало пропускают. Можно сказать, что это их конек. Думаю, секрет в том, что команда старается играть в первую очередь надежно сзади, демонстрируя оборонительный футбол. Тем не менее главная наша задача – не пропустить от «Амкара»

– Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

– Нет, никаких переживаний нет. Главное – чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать не столь важно.

– По силам ли «Зениту» догнать «Спартак»?

– Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно–белых много непростых матчей.

– ЦСКА сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

– Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по–прежнему дух победителей.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.