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  • Кокорин: «По поводу отсутствия голов не переживаю. Главное – догнать «Спартак»

Кокорин: «По поводу отсутствия голов не переживаю. Главное – догнать «Спартак»

10 марта 2017, 12:37
29

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром». Также форвард выразил мнение, что петербургской команде по силам догнать лидирующего в турнирной таблице «Спартак».

– Мы знаем, что пермяки дома играют очень здорово и мало пропускают. Можно сказать, что это их конек. Думаю, секрет в том, что команда старается играть в первую очередь надежно сзади, демонстрируя оборонительный футбол. Тем не менее главная наша задача – не пропустить от «Амкара»

– Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

– Нет, никаких переживаний нет. Главное – чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать не столь важно.

– По силам ли «Зениту» догнать «Спартак»?

– Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно–белых много непростых матчей.

– ЦСКА сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

– Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по–прежнему дух победителей.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Амкар-Пермь Кокорин Александр
Комментарии (29)
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acer2003
1489138849
Чего Кокоше переживать, бабло капает !
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zatonn
1489139205
Главное его переживание в последнее время - это ПИАР, и по большей части - скандальный. На мой взгляд, Кокорин - это потерянный для футбола человек!
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spartach n1
1489139210
А как он без голов рассчитывает этого достичь ?
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ufos73
1489139659
Голы, Спартак... Главное зарплата!
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Kulimen
1489139984
Кокорина давно перестала волновать его игра и голы в частности. Это человек- говно.
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Клим Чугункин.
1489140193
Без голов Какашкина Спартак не догнать.
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Zeff
1489140485
Надо было Гасилина оставить, а тебя отдать кому-нибудь.
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zico2205
1489140490
А для него и Дзюбы голы- не главное....Главное- чтобы на счет вовремя бабло поступало...
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Asbjorn
1489147202
По поводу голов не переживаю,главное что бы забивали команда,а я получал свои миллионы(с)
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vladimir-7
1489151692
В Зените задача стоит обогнать Спартак.
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