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    Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барселоны» и «ПСЖ»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский форвард подчеркнул, что верил в проход каталонского клуба в следующую стадию турнира после первой игры между командами.

    «После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счете 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдет в историю. У меня была только улыбка на лице», – сказал Дзюба.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 15 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 12:09
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 марта 2017, 13:28

      Только клоун, а не профессиональный футболист, назовет судейскую победу: легендарной. Хотя судья проявил мужество- после такого судейства, на карьере надо бы ставить + (крест)

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual 11 марта 2017, 00:25

      Дзюбилушка

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:58

      один из первых клоунов это ты... заткнулся бы уже
      если бы мозги были , то уже давно извинился за то, что назвал Эмери тренеришкой..

      хотя если бы они были, то ты бы этого не сказал...

      0
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 10 марта 2017, 18:43

      в ИксперДы готовиться..... тренирует интуицию....

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 10 марта 2017, 18:23

      Ничего удивительного, Артемка как раз в стиле напов Барсы играет последнее время, то от каждого касания, то просто от сквозняков на поле валится.

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 10 марта 2017, 16:45

      Артемке пора бы уже и повзраслеть. А то,что он клоун сам, это однозначно. Пусть сначало изучит все достижения этого "тренеришки", и сравнит свои, если они есть.

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 10 марта 2017, 15:41

      а где был Дзюба? в ПСЖ или Барсе?

      2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 10 марта 2017, 13:13

      Развёл тут"ромашку" какую то-верю-не верю!

      5
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Клим Чугункин. 10 марта 2017, 13:23

      эээ, за что меня минусуешь ? я, всего лишь, процитировал дзюбу!

      3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > B.G. 10 марта 2017, 13:36

      Прости нечаянно минуснул.Вот те + возвращаю.

      4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Клим Чугункин. 10 марта 2017, 13:38

      Не в плюсах или минусах счастье...просто интересно было - за что? )))
      ну, тепереча все встало на свои места))

      3
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 10 марта 2017, 13:05

      Дзюба ты не клоун ты идиот, мог просто написать я рад что барселона выиграла а не называть 25% Россиян клоунами!!!

      5
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      Рейтинг: +64

      LaMagica > Zelim2909 10 марта 2017, 13:25

      25% россиян писали Артёму гадости?)

      1
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 > LaMagica 10 марта 2017, 13:30

      Я не писал, но и не верил в победу барсы!!!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng > LaMagica 10 марта 2017, 15:42

      Дзюба - клоун, факт, но как ты высчитал процент? Ни 23, ни 27, ни другое, а вот именно 25%?

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 10 марта 2017, 12:53

      дзюба:
      - я сначала верил, потом, при счете 3:1, опять не верил, потом опять начал верить при счете 5:1....

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