Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барселоны» и «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский форвард подчеркнул, что верил в проход каталонского клуба в следующую стадию турнира после первой игры между командами.

«После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счете 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдет в историю. У меня была только улыбка на лице», – сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 15 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.