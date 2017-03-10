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  • Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барселоны» и «ПСЖ»

Дзюба: «Передаю привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барселоны» и «ПСЖ»

10 марта 2017, 12:09
35

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский форвард подчеркнул, что верил в проход каталонского клуба в следующую стадию турнира после первой игры между командами.

«После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счете 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдет в историю. У меня была только улыбка на лице», – сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 15 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Зенит Дзюба Артем
Комментарии (35)
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Andrey160268
1489138116
Дзюба никак не может понять, что его теперь будут оскорблять всю оставшуюся жизнь. Гнидой просто не нужно было быть!
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zico2205
1489138374
Артемка, ты слишком много энергии тратишь на пустую болтовню, а потом на поле тебе не хватает сил....Для вас с Кокошей футбол- это средство хорошего заработка и возможность пропиариться...Я не думаю, что сидеть в соцсетях прибавляет тебе поклонников...Отнюдь...своими высказываниями , ты их только теряешь...
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acer2003
1489138517
Победа легендарная,согласен ! Но на клоуна ,больше,Дзюба смахивает ))
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and4ever86
1489138828
Вые6ываеццся так, как будто это он 6-й гол забил!
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Atoniq
1489139011
"Я верил, но при счёте 3:1, не верил.." Ты уже определись ты за тех или за этих, только пиндеть и умеешь, Буратино..
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spartach n1
1489139057
Клоун и есть
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B.G.
1489139612
дзюба: - я сначала верил, потом, при счете 3:1, опять не верил, потом опять начал верить при счете 5:1....
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Zelim2909
1489140339
Дзюба ты не клоун ты идиот, мог просто написать я рад что барселона выиграла а не называть 25% Россиян клоунами!!!
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Клим Чугункин.
1489140808
Развёл тут"ромашку" какую то-верю-не верю!
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sold93
1489149676
а где был Дзюба? в ПСЖ или Барсе?
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