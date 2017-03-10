Лига Европы. «Краснодар» на последних минутах уступил «Сельте»

В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» с минимальным счетом переиграла «Краснодар» . Все голы были забиты во втором тайме. На гол Даниэля Васса на 50-й минуте матча точным ударом ответил Виктор Клаэссон на 56-й. Решающий мяч забил Клаудио Бове на 90-й минуте игры.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Сельта (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Васс, 50; 1:1 – Клаэссон, 56; 2:1 – Бове, 90.

Сельта: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти (Бове, 78), Аспас, Систо, Васс (Санчес, 70), Джонни, Кабрал.

Краснодар: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Рамирес, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83), Клаэссон, Перейра.

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