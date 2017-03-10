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    Лига Европы. «Краснодар» на последних минутах уступил «Сельте»

    В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» с минимальным счетом переиграла «Краснодар» . Все голы были забиты во втором тайме. На гол Даниэля Васса на 50-й минуте матча точным ударом ответил Виктор Клаэссон на 56-й. Решающий мяч забил Клаудио Бове на 90-й минуте игры.

    Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

    Сельта (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Васс, 50; 1:1 – Клаэссон, 56; 2:1 – Бове, 90.

    Сельта: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти (Бове, 78), Аспас, Систо, Васс (Санчес, 70), Джонни, Кабрал.

    Краснодар: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Рамирес, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83), Клаэссон, Перейра.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 00:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 марта 2017, 11:01

      ZENIT-59 Очень обидно за Краснодар !Когда же наши клубы излечатся от "старой болезни" не терять концентрацию внимания и пропускать мячи на последних минутах?! Зенит пропустил мяч от Андерлехта и выбыл из турнира, вот и Краснодар наступил на "те же грабли"

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 марта 2017, 08:50

      На фоне Ростова Краснодар просто разочаровал. Хорошо хоть Клаэссон забил. Был бы Смолов на его месте не забил бы. Вандерсон разве что-то сделал? Подберезкин меня вообще удивляет: как с такой игрой его в основу можно ставить? Может, просто начало сезона... По нисходящей Краснодар идет - вылет из Кубка РФ, стремная ничья в матче со Спартаком, теперь вырисовывается вылет из ЛЕ. Причина очевидна - тренер.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 марта 2017, 08:41

      Чуть чуть не дотерпели ! Дома думаю все хорошо будет

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 марта 2017, 06:26

      барса с 04 отыгралась

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 марта 2017, 05:29

      Мдаааа.......Печалька однако...Хорошо что не пропустили больше.Испанцы смотрелись вполне себе прилично.А вот "торгаши"...Возили их испанцы практически всю игру и всё.В центре без Мамаева и проданного Ахметова некому толком что-либо организовать ,начать атаку.А уж "острие" атаки без Феди воообще затупилось.Жаль,жаль очень жаль!Будем надеяться что "торгаши" дома всё же сумеют показать испанцам свой действительно настоящий высокий класс!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 марта 2017, 04:59

      обидно...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2017, 01:16

      Дома лучше сыграют

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      Рейтинг: +17971

      арейская > la verdad 10 марта 2017, 03:46

      Очень надеюсь на это...

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 10 марта 2017, 01:15

      жаль ничью не удержали

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      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 10 марта 2017, 01:23

      шансы остались

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 марта 2017, 01:08

      Это очень и очень жаль...(

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      Рейтинг: +31

      NighteMare 10 марта 2017, 01:05

      Надеюсь исправятся, это не Ростову с Мю в гостях, надеюсь и те и те пройдут)))

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