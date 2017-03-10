Лига Европы. «Краснодар» на последних минутах уступил «Сельте»

ZENIT-59 Очень обидно за Краснодар !Когда же наши клубы излечатся от "старой болезни" не терять концентрацию внимания и пропускать мячи на последних минутах?! Зенит пропустил мяч от Андерлехта и выбыл из турнира, вот и Краснодар наступил на "те же грабли"
В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» с минимальным счетом переиграла «Краснодар» . Все голы были забиты во втором тайме. На гол Даниэля Васса на 50-й минуте матча точным ударом ответил Виктор Клаэссон на 56-й. Решающий мяч забил Клаудио Бове на 90-й минуте игры.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта.
Лига Европы. 1/8 финала, первый матч
Сельта (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Васс, 50; 1:1 – Клаэссон, 56; 2:1 – Бове, 90.
Сельта: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти (Бове, 78), Аспас, Систо, Васс (Санчес, 70), Джонни, Кабрал.
Краснодар: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Рамирес, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83), Клаэссон, Перейра.