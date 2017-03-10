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  • Лига Европы. «Краснодар» на последних минутах уступил «Сельте»

Лига Европы. «Краснодар» на последних минутах уступил «Сельте»

10 марта 2017, 00:56
27

В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» с минимальным счетом переиграла «Краснодар» . Все голы были забиты во втором тайме. На гол Даниэля Васса на 50-й минуте матча точным ударом ответил Виктор Клаэссон на 56-й. Решающий мяч забил Клаудио Бове на 90-й минуте игры.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Сельта (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Васс, 50; 1:1 – Клаэссон, 56; 2:1 – Бове, 90.

Сельта: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти (Бове, 78), Аспас, Систо, Васс (Санчес, 70), Джонни, Кабрал.

Краснодар: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Рамирес, Вандерсон (Лаборде, 78), Жигулев (Торбинский, 83), Клаэссон, Перейра.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Сельта Краснодар Васс Даниэль Классон Виктор Бове Клаудио
Комментарии (27)
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NighteMare
1489096652
Мда, Краснодар разочаровал совсем.....
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spaike
1489096750
Обидно что пропустили на последних минутах. Но все равно верю что Краснодар пройдет в 1/4 ЛЕ.
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VVM1964
1489096935
КАК И У РОСТОВА - ВСЕ БУДЕТ РЕШЕНО В ОТВЕТНОЙ ИГРЕ , ЖАЛЬ КОНЕЧНО , ЧТО ЧУТЬ ЧУТЬ НЕ ДОТЕРПЕЛИ И ПРОПУСТИЛИ НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ , НО И ТАК РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ .
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NighteMare
1489097147
Надеюсь исправятся, это не Ростову с Мю в гостях, надеюсь и те и те пройдут)))
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спартак спартаков1
1489097738
жаль ничью не удержали
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Krossmen73
1489112977
Мдаааа.......Печалька однако...Хорошо что не пропустили больше.Испанцы смотрелись вполне себе прилично.А вот "торгаши"...Возили их испанцы практически всю игру и всё.В центре без Мамаева и проданного Ахметова некому толком что-либо организовать ,начать атаку.А уж "острие" атаки без Феди воообще затупилось.Жаль,жаль очень жаль!Будем надеяться что "торгаши" дома всё же сумеют показать испанцам свой действительно настоящий высокий класс!
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спанчес
1489116388
барса с 04 отыгралась
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XaXatyn
1489124489
Чуть чуть не дотерпели ! Дома думаю все хорошо будет
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Тамхар
1489125016
На фоне Ростова Краснодар просто разочаровал. Хорошо хоть Клаэссон забил. Был бы Смолов на его месте не забил бы. Вандерсон разве что-то сделал? Подберезкин меня вообще удивляет: как с такой игрой его в основу можно ставить? Может, просто начало сезона... По нисходящей Краснодар идет - вылет из Кубка РФ, стремная ничья в матче со Спартаком, теперь вырисовывается вылет из ЛЕ. Причина очевидна - тренер.
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ZENIT-59
1489132884
ZENIT-59 Очень обидно за Краснодар !Когда же наши клубы излечатся от "старой болезни" не терять концентрацию внимания и пропускать мячи на последних минутах?! Зенит пропустил мяч от Андерлехта и выбыл из турнира, вот и Краснодар наступил на "те же грабли"
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