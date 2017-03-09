Бышовец: «Ростову» нужно с первых минут играть активно»

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». По мнению специалиста, ростовчанам нужно с первых минут действовать активно.

«Сегодня «Ростов» не проиграет, и для этого есть все основания. Тимофей Калачев и компания демонстрируют очень высокую мобильность, что станет проблемой для «Манчестер Юнайтед». У ростовской команды было время адаптироваться к полю и к своей схеме. Уверен, что к игре с англичанами наша команда подходит во всеоружии. «Ростову» нужно с первых минут играть активно, этого не будет ждать главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Необходимо с первым свистком судьи забрать инициативу в свои руки и победить «МЮ». Соперник уверен, что ростовчане будут обороняться в своей штрафной и ждать контратак. На этом можно сыграть. Есть основания думать, что «Ростов» готов физически и психологически активно сыграть в атаке, показав высокий прессинг в чужой штрафной. Мне кажется, что команды сегодня покажут большую результативность. У «Ростова» есть опыт против сильных европейских команд, который может позволить им добиться победы», – сказал Бышовец.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.