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    Бышовец: «Ростову» нужно с первых минут играть активно»

    Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». По мнению специалиста, ростовчанам нужно с первых минут действовать активно.

    «Сегодня «Ростов» не проиграет, и для этого есть все основания. Тимофей Калачев и компания демонстрируют очень высокую мобильность, что станет проблемой для «Манчестер Юнайтед». У ростовской команды было время адаптироваться к полю и к своей схеме. Уверен, что к игре с англичанами наша команда подходит во всеоружии. «Ростову» нужно с первых минут играть активно, этого не будет ждать главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Необходимо с первым свистком судьи забрать инициативу в свои руки и победить «МЮ». Соперник уверен, что ростовчане будут обороняться в своей штрафной и ждать контратак. На этом можно сыграть. Есть основания думать, что «Ростов» готов физически и психологически активно сыграть в атаке, показав высокий прессинг в чужой штрафной. Мне кажется, что команды сегодня покажут большую результативность. У «Ростова» есть опыт против сильных европейских команд, который может позволить им добиться победы», – сказал Бышовец.

    Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      T 72 9 марта 2017, 20:45

      Бышовец,ныряй обратно в тину,без тебя разберутся как играть,наплодили экспертов блин

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